Американська компанія побудує найбільший ШІ-центр у світі

Американська компанія побудує у Південній Кореї найбільший у світі центр обробки даних штучного інтелекту (ШІ)

Очікується, що монументальний проєкт під керівництвом Fir Hills — підрозділу каліфорнійської компанії Stock Farm Road, Inc. (SFR) — розпочнеться цього року і має на меті генерувати початковий річний дохід у розмірі $3,5 млрд.

Співзасновниками SFR стали спадкоємець LG Брайан Ку та доктор Амін Бадр-Ель-Дін, ветеран успішних підприємств у сфері технологій, енергетики та глобального державно-приватного партнерства.

«Це більше, ніж просто технологічна віха; це стратегічний стрибок вперед для глобального технологічного лідерства Кореї, — сказав докторр Бадр-Ель-Дін. — Ми неймовірно пишаємося тим, що співпрацюємо з Stock Farm Road та урядом Чолланамдо для створення цієї важливої інфраструктури, створюючи безпрецедентну можливість закласти фундамент для ШІ наступного покоління».

Початковий проєкт оцінюється в понад $10 млрд з потенціалом зростання до $35 млрд. Після завершення будівництва у 2028 році потужність центру становитиме 3 гігавати, що зробить його найбільшим центром обробки даних ШІ у світі.

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Центр спроєктований таким чином, щоб задовольнити найвибагливіші вимоги ШІ наступного покоління: він має вдосконалену інфраструктуру охолодження, найсучаснішу пропускну здатність волоконно-оптичних ліній зв’язку для регіонального та глобального підключення, а також можливість керувати значними і раптовими коливаннями енергетичного навантаження.

Такий рівень досконалості інфраструктури не лише обіцяє посилення інновацій у сфері ШІ, а й є благом для економіки Південної Кореї. За прогнозами, до 2030 року ринок послуг центрів обробки даних зросте до $438,3 млрд, і південнокорейський гігант потужністю 3 ГВт позиціонує себе як ключового гравця в цій галузі.

«Будучи безпосереднім свідком величезних технологічних можливостей великих азіатських підприємств, я усвідомлюю потенціал цього проєкту, який підніме Корею та регіон на новий рівень технологічного прогресу та економічного процвітання, — прокоментував Ку. — Цей дата-центр — не просто інфраструктурний проєкт, а стартовий майданчик для нової цифрової промислової революції».

Трохи більше ніж за десять років Південна Корея перетворилася на технологічний центр сили. Завдяки таким компаніям, як Samsung, LG і Hyundai, які є лідерами у своїх галузях, країна зміцнює свої позиції в галузі штучного інтелекту та інфраструктури даних.

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Джерело: AINews.