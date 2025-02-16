Baidu випустить «вбивцю» DeepSeek і ChatGPT

Китайська компанія Baidu планує випустити наступне покоління своєї моделі штучного інтелекту (ШІ) в другій половині цього року

За словами джерела, Ernie 5.0, яку називають «базовою моделлю», матиме «значні покращення в мультимодальних можливостях», не уточнюючи її функцій. «Мультимодальний» ШІ може обробляти тексти, відео, зображення і аудіо, комбінувати їх, а також конвертувати між категоріями – наприклад, текст у відео і навпаки.

Фундаментальні моделі можуть розуміти мову і виконувати широкий спектр завдань, включаючи створення тексту і зображень, а також спілкування природною мовою.

Оновлення Baidu відбувається в той час, коли китайські компанії змагаються в розробці інноваційних моделей штучного інтелекту, щоб конкурувати з OpenAI та іншими американськими компаніями. Наприкінці січня стартап DeepSeek з Гуанчжоу спричинив глобальний розпродаж акцій технологічних компаній, випустивши свою модель штучного інтелекту з відкритим кодом, яка вразила користувачів своїми можливостями міркування і заявила, що за вартістю вона значно поступається ChatGPT від OpenAI.

«Ми живемо в захоплюючий час. Вартість виведення фундаментальних моделей в принципі може бути знижена більш ніж на 90% за 12 місяців», — заявив генеральний директор Baidu Робін Лі.

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Baidu була першою великою китайською технологічною компанією, яка запустила чат-бота на кшталт ChatGPT під назвою Ernie в березні 2023 року. Але, незважаючи на початковий імпульс, цей продукт був затьмарений іншими китайськими чат-ботами від стартапів та великих технологічних компаній, таких як Alibaba та ByteDance.

Модель Ernie від Baidu вже підтримує інтеграцію генеративного ШІ в ряд споживчих і бізнес-продуктів компанії, включаючи хмарні сховища і створення контенту.

Поточна версія моделі Ernie — це покоління 4, випущене в жовтні 2023 року. Оновлена «турбо» версія Ernie 4.0 була випущена в серпні 2024 року. Baidu офіційно не оголошувала про плани випустити оновлення наступного покоління.

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Джерело: CNBC.