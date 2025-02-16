Три компанії-гіганти у сфері ШІ, в які можна інвестувати

Після того, як пил навколо DeepSeek влягся і пройшов перший шок — шок, який призвів до того, що Nvidia втратила приблизно півтрильйона доларів ринкової капіталізації за один день, — акції компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту (ШІ), знову зростають

Оскільки деякі інші зірки минулорічного «бичачого» ринку, такі як Super Micro Computer, втратили свою популярність, інвестиції у 2025 році не такі однозначні. Незважаючи на зустрічні вітри, не бракує акцій ШІ-компаній, в які варто інвестувати.

SoftBank (9984)

Хоча SoftBank (TYO: 9984), великий і давній інвестор у технологічний сектор, відносно відсутній в полі зору громадськості, він все частіше бере участь у бумі ШІ.

Останньою подією в цьому напрямку стала інвестиція в OpenAI у розмірі $40 млрд, яка буде здійснюватися протягом тривалого періоду.

Ці інвестиції також є частиною участі SoftBank у проєкті «Зоряна брама» (The Stargate Project), що має на меті розробити інфраструктуру, необхідну для подальшого розвитку та поширення штучного інтелекту, вартістю $500 млрд.

Alibaba (BABA)

Безумовно, не позбавлена ризику через обставини на китайських ринках, Alibaba перетворилася на потужну компанію в галузі штучного інтелекту, здавалося б, за одну ніч.

Цікаве по темі: 2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

Всього через кілька днів після того, як DeepSeek потряс ринки, гігант електронної комерції та технологій випустив власну модель Qwen 2.5, яка нібито є ще більш досконалою.

Трейдери швидко звернули увагу на появу нового гравця, і після багаторічної боротьби на фондовому ринку акції BABA злетіли до небес.

Акції BABA залишаються набагато нижче своїх історичних максимумів (ATH) вище $300, що вказує на те, що у них залишається великий потенціал зростання.

Oklo Inc (OKLO)

До середини лютого Oklo Inc вже продемонструвала свій потенціал стати Nvidia або SMCI 2025 року. З початку року акції OKLO зросли на 154,87% і торгуються на рівні $54,11.

Хоча традиційно не вважається частиною буму ШІ, компанія з виробництва компактних ядерних реакторів тісно пов’язана з OpenAI, оскільки Сем Альтман є її головою. Крім того, з огляду на зростаючі потреби галузі в ракетах, основний бізнес Oklo, ймовірно, буде користуватися зростаючим попитом у найближчі місяці і роки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які радить звернути увагу Воррен Баффет

3 ШІ-акції, які варто розглянути у 2025 році

2 ШІ-акції, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025 році

Джерело: Finbold.