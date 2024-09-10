Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

Джеймс Ерл Джонс, шанований актор, який озвучив лиходія «Зоряних війн» Дарта Вейдера, а також є лауреатом премії EGOT, помер у своєму будинку в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк. Йому було 93 роки

Джонс, якого вважають одним з найвидатніших акторів світового театру та кіно, є одним з небагатьох артистів, які виграли премію EGOT (Еммі, Греммі, Оскар, Тоні). Джонс отримав дві премії «Еммі» в прайм-тайм, денну «Еммі», премію «Греммі» за розмовне мовлення в 1977 році і три премії «Тоні».

За свою блискучу 60-річну кар’єру актор зіграв майже 200 епізодичних ролей, починаючи з гостьових ролей на телебаченні на початку 60-х і закінчуючи класичним фільмом Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав». Він, мабуть, найбільш відомий за роль підступного Дарта Вейдера в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса «Зоряні війни».

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Фанати кіно запам’ятають такі моторошні, безсмертні цитати Вейдера, як «Коли я покинув вас, я був лише учнем — тепер я майстер», «Мене турбує твоя зневіра» і, звичайно ж, «Ні, я твій батько».

Джонс також озвучував Муфасу з « Короля Лева» як в анімаційному фільмі 1994 року, так і в ремейку 2019 року.

У 2022 році Джонс, відомий своїм легендарним голосом Дарта Вейдера, передав права на його використання українському стартапу Respeecher. Завдяки технології штучного інтелекту компанія змогла відтворити голос Джонса, яким він звучав у 1977 році. Це дозволило використати його в серіалі «Обі-Ван Кенобі» на Disney Plus, навіть після того, як Джонс відійшов від активної озвучки цього персонажа через свій вік.

Respeecher використовував архівні записи голосу актора для створення нових реплік, що допомогло зберегти автентичність голосу Дарта Вейдера.

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За матеріалами: Deadline, Engadget.