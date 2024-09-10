close-btn
PaySpaceMagazine

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

10.09.2024 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Джеймс Ерл Джонс, шанований актор, який озвучив лиходія «Зоряних війн» Дарта Вейдера, а також є лауреатом премії EGOT, помер у своєму будинку в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк. Йому було 93 роки

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу Фото: freepik.com, pngwing.com

Джонс, якого вважають одним з найвидатніших акторів світового театру та кіно, є одним з небагатьох артистів, які виграли премію EGOT (Еммі, Греммі, Оскар, Тоні). Джонс отримав дві премії «Еммі» в прайм-тайм, денну «Еммі», премію «Греммі» за розмовне мовлення в 1977 році і три премії «Тоні».

За свою блискучу 60-річну кар’єру актор зіграв майже 200 епізодичних ролей, починаючи з гостьових ролей на телебаченні на початку 60-х і закінчуючи класичним фільмом Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав». Він, мабуть, найбільш відомий за роль підступного Дарта Вейдера в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса «Зоряні війни».

Цікаве по темі: Google запустить нового ШІ-помічника: чим корисний

Фанати кіно запам’ятають такі моторошні, безсмертні цитати Вейдера, як «Коли я покинув вас, я був лише учнем — тепер я майстер», «Мене турбує твоя зневіра» і, звичайно ж, «Ні, я твій батько».

Джонс також озвучував Муфасу з « Короля Лева» як в анімаційному фільмі 1994 року, так і в ремейку 2019 року.

У 2022 році Джонс, відомий своїм легендарним голосом Дарта Вейдера, передав права на його використання українському стартапу Respeecher. Завдяки технології штучного інтелекту компанія змогла відтворити голос Джонса, яким він звучав у 1977 році. Це дозволило використати його в серіалі «Обі-Ван Кенобі» на Disney Plus, навіть після того, як Джонс відійшов від активної озвучки цього персонажа через свій вік.

Respeecher використовував архівні записи голосу актора для створення нових реплік, що допомогло зберегти автентичність голосу Дарта Вейдера.

Нагадаємо, що українці розробили застосунок для вивчення мов за допомогою ШІ. Interlocutor AI — це інноваційний застосунок, створений для допомоги вивчення іноземних мов і розвитку розмовних навичок. Завдяки використанню штучного інтелекту, додаток дозволяє практикувати мову в діалогах на різні теми, від повсякденного життя до підготовки до іспитів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій

Компанія 1X представила гуманоїдного робота-прислугу з ШІ

Як ШІ-моделі функціонують за лаштунками та стають розумнішими

За матеріалами: Deadline, Engadget.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Підписка на ChatGPT може здорожчати у 100 разів 09.09.2024

Підписка на ChatGPT може здорожчати у 100 разів
Google запустить нового ШІ-помічника: чим корисний 07.09.2024

Google запустить нового ШІ-помічника: чим корисний
Українці розробили застосунок для вивчення мов за допомогою ШІ 04.09.2024

Українці розробили застосунок для вивчення мов за допомогою ШІ
Компанія 1X представила гуманоїдного робота-прислугу з ШІ 03.09.2024

Компанія 1X представила гуманоїдного робота-прислугу з ШІ
Як ШІ-моделі функціонують за лаштунками та стають розумнішими 02.09.2024

Як ШІ-моделі функціонують за лаштунками та стають розумнішими
Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі 31.08.2024

Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі
Вибір редакції
Всі
Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
ТОП статей 10.09.2024

Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу

 Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Останні новини
Сьогодні  19:00

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

 Сьогодні  18:30

Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

 Сьогодні  18:26

Спонсорські контракти букмекерів із клубами Англійської Прем'єр Ліги

 Сьогодні  18:00

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

 Сьогодні  17:30

Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU

 Сьогодні  17:00

Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує

 Сьогодні  16:20

НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ

 Всі новини
credit link image