Компанія 1X представила гуманоїдного робота-прислугу з ШІ

Компанія 1X, піонер у галузі гуманоїдної робототехніки, представила NEO Beta, прототип двоногого гуманоїдного робота, призначеного для домашнього використання

NEO Beta являє собою значний прогрес у робототехніці, що виходить за рамки традиційних роботів і переходить до гуманоїдів з біологічно натхненним дизайном, які можуть безпечно працювати серед людей.

Запуск NEO Beta є важливою віхою для 1X, оскільки компанія переходить від концептуальних розробок до впровадження гуманоїдних роботів у домогосподарствах. NEO безпечний для роботи серед людей та був розроблений для серійного виробництва.

«Наш пріоритет — безпека, — сказав Бернт Борніч, генеральний директор 1X. — Безпека — це наріжний камінь, який дозволяє нам впевнено впроваджувати NEO Beta в будинках, де він отримає необхідні відгуки та продемонструє свої можливості в реальних умовах. Цього року ми розгортаємо обмежену кількість пристроїв NEO у вибраних будинках з метою досліджень і розробок. Це означає, що ми робимо ще один крок до досягнення нашої місії».

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Місія 1X полягає у створенні великої пропозиції фізичної праці за допомогою безпечних, розумних гуманоїдів, які працюють пліч-о-пліч з людьми. Щоб досягти цієї мети, гуманоїди 1X повинні працювати в різноманітних умовах, щоб стати повністю здатними виконувати широкий спектр завдань.

1X є лідером у галузі гуманоїдної робототехніки, створюючи роботів загального призначення для дому. Приділяючи особливу увагу безпеці, 1X знаходиться в авангарді наступної хвилі робототехніки, поставляючи продукти, які є доступними та практичними для споживачів. Місія 1X полягає в тому, щоб створити достатню пропозицію фізичної праці за допомогою безпечних, розумних гуманоїдів, які працюють пліч-о-пліч з людьми.

Нагадаємо, що Tesla випустить роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання. Наступного року Tesla матиме гуманоїдних роботів у «малосерійному виробництві» для внутрішнього використання в компанії. У 2026 році автовиробник «сподівається» запустити роботів у велике виробництво для інших компаній.

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За матеріалами: 1x.tech.