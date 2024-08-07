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Компанія Figure представила гуманоїдного робота, який вміє говорити

07.08.2024 18:30
Ольга Деркач
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Компанія Figure представила свого новітнього людиноподібного робота Figure 02

Компанія Figure представила гуманоїдного робота, який вміє говорити

Компанія Figure представила гуманоїдного робота, який вміє говорити Фото: youtube.com

Він, як випливає з назви, є наступником робота Figure 01, представленого у 2023 році. Найпомітнішим доповненням цього разу стало довготривале партнерство з OpenAI, яке допомогло Figure залучити $675 млн серії B у лютому, після чого оцінка компанії піднялася до $2,6 млрд.

Однією з ключових переваг цього форм-фактору є його здатність ефективно працювати поряд з людьми на фабриці — звісно, за умови дотримання належних заходів безпеки. Figure 02 оснащений динаміками та мікрофонами, щоб говорити і слухати людей на роботі, а в цьому йому допомагає вбудований ChatGPT.

Звісно, Figure не один такий. Наприкінці минулого року компанія Agility продемонструвала роботу над використанням генеративного штучного інтелекту для покращення комунікації між людиною і роботом. Використання нейронних мереж було ключовим напрямком роботи команди Google’s Everyday Robots до її закриття. Тим часом Ілон Маск відповідає і за Grok AI, і за Optimus — два проєкти, які, без сумніву, рано чи пізно об’єднаються.

Нещодавно Figure розпочав пілотні проєкти з BMW. У червні компанія дебютувала з відеороликом, що демонструє попередню версію робота, який автономно виконує завдання.

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Компанія зазначає, що робот 02 вже відвідав завод автовиробника в Спартанбурзі (Південна Кароліна) з метою навчання та збору даних. Agility, Apptronik і Sanctuary AI оголосили про подібні пілотні проекти з автовиробниками.

Комунікація — це частина «редизайну апаратного і програмного забезпечення» між 01 і 02. До списку також входять шість RGB-камер у поєднанні з вбудованою моделлю візуальної мови, покращені обчислення на CPU/GPU та вдосконалені руки з 16 ступенями свободи.

Руки — це окрема гаряча тема у світі людиноподібних роботів. Існують різні думки щодо того, наскільки близько роботи повинні слідувати своїм людським аналогам.

Зі свого боку, компанія Figure присвятила свою роботу використанню людиноподібних рук як кінцевих ефекторів своєї системи.

Компанія натякає на більш широке майбутнє за межами складських/фабричних приміщень.

«Робот Figure поєднує в собі спритність людини з передовим штучним інтелектом для виконання широкого спектру завдань у комерційних сферах, а в найближчому майбутньому — і в побуті», — пише компанія.

Нагадаємо, що Tesla випустить роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання. Наступного року Tesla матиме гуманоїдних роботів у «малосерійному виробництві» для внутрішнього використання в компанії. У 2026 році автовиробник «сподівається» запустити роботів у велике виробництво для інших компаній.

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Рубрики: СвітНовиниТехнології
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