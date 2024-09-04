Українці розробили застосунок для вивчення мов за допомогою ШІ

Українські IT-фахівці розробили застосунок для вивчення мов за допомогою штучного інтелекту (ШІ)

«Interlocutor AI — це інноваційний застосунок, створений для допомоги вивчення іноземних мов і розвитку розмовних навичок. Завдяки використанню штучного інтелекту, наш додаток дозволяє практикувати мову в діалогах на різні теми, від повсякденного життя до підготовки до іспитів», — написав в своєму LinkedIn один з розробників застосунку Олег Монда.

За його словами застосунок допомагає не тільки вільно говорити іноземною мовою, але й сприяє швидшій інтеграції в нове середовище.

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Кожен користувач отримує тривалий безкоштовний доступ до цього застосунку. Жодних фінансових дій не потрібно — просто завантажуйте та користуйтеся. Можна тренувати свої розмовні навички, спілкуючись із псевдоособистостями, створеними нейромережею. Кожен діалог унікальний і адаптується під рівень знань користувача, що дозволяє покращувати мовлення у реалістичних ситуаціях.

Застосунок також допомагає інтегруватися в нове середовище, пропонуючи діалоги на актуальні теми, які прискорюють освоєння в іншомовному середовищі. Interlocutor AI не замінює курси іноземних мов, але значно підвищує ефективність засвоєння отриманих знань, дозволяючи закріплювати нові вміння та бути впевненим у своїх мовних навичках.

Нагадаємо, що Impulse представив безплатний Android-застосунок для українців. Всього за перші чотири місяці після запуску його завантажили близько 5 мільйонів користувачів по всьому світу. Для українських користувачів передбачено безкоштовний доступ до всіх функцій застосунку.

Раніше ми писали, що українська IT-компанія продала свій застосунок для сну. Boosters завершила угоду з продажу свого додатку Avrora Колберту. Кен Колберт, який має більше 20 років досвіду в розробці, нещодавно створив свою компанію з розробки додатків One Eleven.

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