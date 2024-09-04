Які сфери e-commerce в Україні найбільше зросли з початку року — дослідження

За перше півріччя 2024-го ринок e-commerce в Україні зазнав змін — вартість кошика впала, водночас покупців стало більше

Більшість бізнесів (32,7%), пов’язаних з e-commerce, залишились на тому ж рівні за перші чотири місяці цього року. Водночас у 27,1% підприємців обсяги робіт зменшились. Обсяги робіт на 100-130% зросли у 17,5% бізнесів.

Середньозважений відсоток зростання обороту в гривнях у січні-квітні склав +7,4%. Про це йдеться у дослідженні ринку e-commerce від агенції Promodo.

Попри інфляцію та неконтрольовані зовнішні фактори бізнес в онлайні стабілізується. Найбільш стабільною нішею залишається «Електроніка». Категорії, які стрімко зростають — «Продукти та алкоголь» й «Зоотовари».

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Онлайн-споживачів стає більше, проте не шляхом зростання кількості населення, а завдяки формуванню звички купувати в інтернет-магазинах. Тобто у загальному обсязі ритейлу вплив e-commerce зростає.

Українці стали частіше замовляти різноманітні товари в онлайні, однак збільшення кількості замовлень лише в деяких нішах позначається на дохідності через зменшення середнього чека. Завдяки стрімкому зростанню в онлайні ніша «Зоотоварів» зараз показує найсильнішу конкурентну боротьбу.

Показники по категоріях

Найбільш стабільною категорією в e-commerce цього року залишається «Електроніка». Кількість користувачів у першому півріччі зросла в середньому на 14% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому виторг у цій ніші зріс на 7,5% в доларах, вийшовши на показники 2021 року.

Кількість покупців у сфері «Продукти та алкоголь» за аналогічний період збільшилася на 37%, а покупок – вдвічі. Виторг у цій категорії у доларах зріс на 120%. Піковими місяцями були лютий та березень.

Зростання виторгу у категорії «Одяг та взуття» склало 2% у доларах. Кількість покупок у ніші за перше півріччя зросла на 74%, хоча кількість користувачів не збільшилась порівняно з 2023 роком.

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За пів року ніша «Зоотоварів» просіла на 19% у доларах порівняно з 2023-м. Водночас кількість покупок виросла на 11%, середній чек в доларах збільшився на 7,5%. В гривнях зростання середнього чека склало 10%. Трафік в категорії за перше півріччя збільшився на 25%

В категорії «Аптеки» у доларах відбулось просідання виторгу на 13% порівняно з першим півріччям 2023-го. Кількість покупок також зменшилась на 5%. Водночас трафік за шість місяців 2024-го в середньому зріс на 93% рік до року.

Виторг в ніші «Ювелірних прикрас» у доларах зріс на 78%. Сезонність залишається стабільною для ніші: лютий та березень – пікові місяці продажів у першому півріччі 2024-го. За кількістю замовлень, порівняно з 2023-м, зафіксовано зростання на 47%. Трафік у категорії збільшився на 32%.

Нагадаємо, компанія LPP збільшила виторг за перше півріччя 2024-го в 1,5 раза. А її міжнародні конкуренти Inditex і H&M набирають оберти після тривалого простою магазинів. Скільки заробили великі іноземні бренди в Україні за пів року, читайте в нашому матеріалі.

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