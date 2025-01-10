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Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу

10.01.2025 20:00
Ольга Деркач
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Рідкісний 4-кілометровий астероїд «Алінда» здійснив вражаюче близьке зближення з Землею

Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу

Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу Фото: freepik.com

Великий астероїд здійснив найближче за останні 100 років наближення до Землі. Найближчими днями він буде настільки близьким, що ви зможете спостерігати його лише за допомогою бінокля.

Астероїд (887) «Алінда» був вперше відкритий німецьким астрономом Максом Вольфом у Гейдельберзькій обсерваторії 3 січня 1918 року. Хоча розміри астероїдів можуть варіюватися від справді гігантської Церери — насправді карликової планети діаметром близько 940 кілометрів (585 миль) — до близько 2 метрів (6 футів), об’єкти, більші за 1 кілометр в поперечнику, складають невеликий відсоток навколоземної астероїдної популяції. «Алінда», діаметр якого оцінюється в 4,2 кілометра, що приблизно дорівнює ширині острова Манхеттен, є певною мірою рідкісним — і дуже великим.

Цей астероїд є одним з п’яти найбільших астероїдів, які наблизяться до Землі на відстань ближче, ніж 15 мільйонів кілометрів (9,3 мільйона миль) відтепер і до 2200 року.

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Хоча він не вважається потенційно небезпечним астероїдом, оскільки його орбіта, згідно з прогнозами, не збігається з курсом Землі, його ексцентрична орбіта все ж подарує нам кілька зближень. Під час найближчого зближення за останні сто років, яке відбудеться у січні, астероїд буде на відстані 0,08220 астрономічних одиниць (а.о.) від Землі, причому одна а.о. — це відстань між Землею і Сонцем.

Хоча це може виглядати досить близько — і це в астрономічних термінах — це 12,3 мільйона кілометрів, або в 32 рази більше, ніж середня відстань до Місяця. На такій відстані об’єкт буде досить яскравим у небі до 18 січня.

12 січня об’єкт досягне піку яскравості. Побачити астероїд можна у бінокль або невеликий телескоп, особливо в Північній півкулі, в сузір’ях Оріона і Близнюків. Такий яскравий, великий і близький об’єкт з’являється лише раз на десятиліття.

Після цього зближення «Алінда» більше не наблизиться до нас до 25 січня 2087 року, коли він пройде на відстані 0,16633 а.о. від Землі.

Нагадаємо, що 2025 рік буде наповнений дивовижними астрономічними подіями, які ви не захочете пропустити, якщо любите спостерігати за небом.

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За матеріалами: IFL Science.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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