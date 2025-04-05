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Землю накрила потужна магнітна буря: що відомо

05.04.2025 10:00
Ольга Деркач
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За даними сервісу Meteoagent, ще наприкінці минулого місяця спостерігалися потужні магнітні бурі, зокрема, 28 та 29 березня 2025 року вона сягала семи балів за дев’ятибальною шкалою. Протягом останніх трьох днів рівень сягав 6-7 балів, а сьогодні, 5 квітня вона знаходиться на рівні 5 балів. Чого очікувати далі?

Землю накрила потужна магнітна буря: що відомо

Землю накрила потужна магнітна буря: що відомо Фото: freepik.com

6 квітня магнітна буря дещо спаде — до 3 балів, але з 7 по 9 квітня триматиметься на рівні 5 балів. З 10 числа інтенсивність піде на спад і вже 14 квітня знизиться до 3-2 балів.

Зазначимо, що сьогодні спостерігається магнітна буря середнього рівня — вона може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу електронних систем. За даними астрономів, геомагнітна активність досягла К-індексу 5, що свідчить про підвищену сонячну активність.

Серед можливих симптомів під час бурі — головний біль, слабкість, запаморочення, стрибки тиску, дратівливість та проблеми зі сном, посилення проявів психічних проблем. Також фахівці попереджають, що подібні бурі можуть ускладнювати роботу GPS-навігації, радіозв’язку та супутникових систем.

За прогнозами експертів, підвищена геомагнітна активність на рівні 5 балів спостерігатиметься також 21 та 23 квітня.

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Щоб зменшити вплив магнітних бурь на організм експерти радять у цей період дотримуватися здорового режиму дня, уникати стресів, більше відпочивати, а також обмежити споживання кави та алкоголю. Особливу обережність варто проявити людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Що спричиняє магнітні бурі?

Нагадаємо, що магнітні бурі виникають унаслідок спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються великі потоки заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, вони вступають у взаємодію з його лініями і спричиняють збурення геомагнітного фону. Інтенсивність бурі залежить від сили сонячного спалаху, швидкості потоку частинок і напрямку їхнього руху. Саме тому періоди підвищеної сонячної активності можуть спричиняти тривалі та потужні магнітні бурі, як це спостерігається нині.

Позитивна сторона магнітних бурь

Попри потенційний дискомфорт для людей, магнітні бурі можуть створювати неймовірні природні явища. Одне з найвідоміших — це полярне сяйво, або аврора. Воно виникає, коли заряджені частинки Сонця взаємодіють з атомами в атмосфері Землі, викликаючи яскраві спалахи світла на небі. У періоди сильної геомагнітної активності полярне сяйво іноді можна побачити навіть у регіонах, де воно зазвичай не спостерігається — наприклад, у північній частині Європи чи США. Українці також періодично можуть його спостерігати. Це вражаюче видовище нагадує, що космічні процеси не лише викликають незручності, а й дарують неземну красу.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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