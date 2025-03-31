«Укрфінжитло» планує випуск іпотечних єврооблігацій

ПрАТ «Укрфінжитло», яке реалізує державну програму доступної іпотеки єОселя, активно готує інфраструктуру для залучення іноземних інвестицій. Компанія формує іпотечний портфель та операційні процеси, аби у майбутньому мати змогу залучати фінансування за межами України — зокрема, через сек’юритизацію активів або випуск іпотечних єврооблігацій

Про це сказав сказав голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер під час Першого форуму з доступного іпотечного кредитування в Києві цього тижня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Є перспективи і фундамент підготовлений для виходу на ринок. JP Morgan описали, як ми маємо виглядати в майбутньому, щоб після воєнного стану вийти на ринки й залучити кошти через сек’юритизацію або випуск власних євробондів», — заявив Мецгер.

За його словами, подібний сценарій закладено у стратегії «Укрфінжитла» ще з моменту його створення. Водночас реалізація такого плану вимагає врахування негативного досвіду Державної іпотечної установи, яка свого часу розміщувала облігації під державні гарантії, змушуючи банки купувати їх під політичним тиском. Зараз ця проблема вирішується спільно учасниками фінансового ринку, урядом і самою компанією.

Як зазначив Мецгер, «Укрфінжитло» функціонує за принципами ефективного банку, маючи прозору структуру управління та три рівні контролю: наглядову раду, офіцера з комплаєнсу та антикорупційного уповноваженого.

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«Можна виходити на європейські чи американські ринки з портфелем $3-5 млрд, бо менше це недоцільно. Ми розвертаємо операційну систему, переводимо кредитний портфель на баланс компанії й готуємо цей пул кредитів під секʼюритизацію. Та, будемо відвертими, це все буде після закінчення воєнного стану», — підсумував голова правління «Укрфінжитла».

Згідно з інформацією, озвученою першою віцепрем’єркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко під час форуму, за програмою єОселя вже понад 16 тисяч українських родин змогли придбати житло на загальну суму 26,4 млрд грн.

Надання кредитів забезпечують 10 банків, акредитованих «Укрфінжитлом». У 2025 році планується видати іпотечних позик на суму 18 млрд грн — це більше, ніж заплановано на 2024 рік (14,6 млрд грн).

Статутний капітал «Укрфінжитла» наразі становить 70,01 млрд грн, і повністю сформований за рахунок коштів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Програма єОселя передбачає три ключові моделі фінансування іпотечного житла:

надання іпотечних кредитів через уповноважені банки на основі фондування від «Укрфінжитла», з обліком кредитів на балансах самих банків;

викуп прав вимоги за іпотечними портфелями, які формують банки;

видача іпотек банками за рахунок та від імені «Укрфінжитла» — так звана агентська модель.

Донедавна компанія використовувала лише перший механізм: надавала фінансування банкам під 3% річних, щоб ті далі кредитували позичальників. Утім, уже цьогоріч «Укрфінжитло» викупило кілька сотень іпотечних кредитів та готується перейти до агентської моделі, коли всі видані позики обліковуватимуться безпосередньо на балансі компанії.

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