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Ринок факторингу чекають зміни: Рада ухвалила законопроєкт №12306

04.06.2025 16:30
Микола Деркач
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Парламент прийняв законопроєкт №12306 про факторинг у другому читанні. Він передбачає удосконалення регулювання цього ринку в Україні та окремих положень чинних законів, що стосуються надання факторингових послуг

Ринок факторингу чекають зміни: Рада ухвалила законопроєкт №12306

Ринок факторингу чекають зміни: Рада ухвалила законопроєкт №12306 Фото: freepik.com

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Положення проєкту Закону спрямовані на:

  • імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту уніфікації приватного права про факторинг, що наблизить українське регулювання до найкращих міжнародних стандартів;
  • запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу;
  • визначення предмету та змісту договору факторингу;
  • визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;
  • розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься у межах ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

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Нагадаємо, що Верховна Рада разом з фахівцями Національного банку України (НБУ) розробили законопроєкт про факторинг ще наприкінці минулого року.

Раніше ми писали, що в Україні офіційно запроваджують новий вид фінансових установ — банки фінансової інклюзії. Верховна Рада 3 червня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №13018-д, який передбачає створення правової бази для розвитку фінансової інклюзії.

Згідно з документом, банк фінансової інклюзії працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії й матиме на меті обслуговування громадян і мікропідприємств, які не мають стійкого доступу до фінансових послуг. Йдеться насамперед про жителів звільнених територій, районів поблизу бойових дій, важкодоступних регіонів, а також соціально вразливі категорії населення.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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