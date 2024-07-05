Британія конфіскує активи ексвласника Sense Bank

Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) звернулося до суду з проханням накласти арешт на кошти російського олігарха, створивши прецедент

NCA стверджує, що кошти є «доходами, отриманими злочинним шляхом», оскільки він перемістив ці гроші всупереч санкціям.

Агентство подало запит на конфіскацію 1,1 мільйона британських фунтів ($1,4 млн) у Петра Авена, мільярдера, який, за словами Великобританії, підтримує уряд росії у її війні проти України.

Гроші були заморожені після того, як Велика Британія запровадила санкції проти Авена у 2022 році. NCA вважає, що зібрало достатньо доказів, щоб довести, що ці кошти отримані злочинним шляхом.

«Законодавство не дозволяє конфісковувати підсанкційні активи лише тому, що особа перебуває під санкціями, — сказав Стюарт Хедлі, представник NCA. — Арешт активів може бути доцільним лише тоді, коли з цими активами можна пов’язати злочинну діяльність».

За словами Хелен Тейлор, старшого наукового співробітника правозахисної групи Spotlight on Corruption, заява до Вестмінстерського магістратського суду є прецедентною.

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«Спроба NCA перейти від тимчасового заморожування до постійного арешту цих активів є першою спробою британської влади розшукати готівку, яка, як підозрюється, була переміщена в порушення російських санкцій», — сказала вона.

Окрім Великої Британії, Авен потрапив під санкції США та Європейського Союзу, який стверджує, що він має тісні зв’язки з президентом росії «ще з початку 1990-х років».

Якщо NCA вдасться переконати суд назавжди заарештувати гроші Авена, перемога буде радше символічною, ніж суттєвою, враховуючи розмір його статків. Але, тим не менш, це рішення буде важливим, вважає Тейлор.

«Навіть якщо ці 1,1 мільйона фунтів стерлінгів є дріб’язком для олігарха-мільярдера, наполегливість NCA в переслідуванні цих коштів посилає важливий сигнал про те, що від санкцій не вдасться ухилитися безкарно», — зазначила вона.

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За матеріалами: OCCRP.