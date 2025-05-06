close-btn
PaySpaceMagazine

Чи зростуть пенсії українців з 1 червня

06.05.2025 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

На червень 2025 року чергове підвищення пенсій не передбачене. Водночас частина українських пенсіонерів все ж отримає збільшення виплат — йдеться про надбавки, пов’язані з віком

Чи зростуть пенсії українців з 1 червня

Чи зростуть пенсії українців з 1 червня Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто має право на доплату за віком

Виплата додаткових коштів передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося понад 70 років. Важливо, що така надбавка встановлюється лише у разі дотримання двох ключових умов:

  • пенсіонер отримує виплату саме за віком (а не, наприклад, через інвалідність або за вислугу років);
  • загальний розмір щомісячної пенсії (включно з усіма надбавками та преміями) становить менш як 10 340,35 грн.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, нарахування вікової доплати розпочинається не з 1-го числа місяця, а з дати народження пенсіонера. Тому в перший місяць надбавка виплачується не в повному обсязі, а пропорційно до кількості днів, які залишилися після дня народження.

Звертаємо увагу: пенсіонерам не потрібно подавати заяву на нарахування — якщо особа відповідає критеріям, доплата призначається автоматично.

Цікаве по темі: Деякі українці отримають надбавку до пенсії: хто має право

Чи змінився розмір доплати у 2025 році

У поточному році розміри вікових надбавок залишились незмінними. Зокрема:

  • для пенсіонерів віком від 70 до 74 років – 300 грн;
  • для громадян від 75 до 79 років – 456 грн;
  • особи, які досягли 80 років і більше, отримують доплату у розмірі 570 грн.

Таким чином, червневе підвищення стосуватиметься лише тих, хто саме цього місяця перетне відповідний віковий поріг.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року 06.05.2025

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року
Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом 06.05.2025

Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом
Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market 06.05.2025

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market
Українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025 06.05.2025

Українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025
Заснований українцем стартап залучив $108 млн 05.05.2025

Заснований українцем стартап залучив $108 млн
Скільки платять військовим у тилу: суми, категорії та умови 05.05.2025

Скільки платять військовим у тилу: суми, категорії та умови
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

 Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
Останні новини
Сьогодні  21:00

Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group

 Сьогодні  20:20

Apple вперше за 2 роки розмістила облігації

 Сьогодні  19:40

OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд

 Сьогодні  18:20

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року

 Сьогодні  17:40

Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  17:00

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

 Сьогодні  16:20

Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber