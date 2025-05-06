Чи зростуть пенсії українців з 1 червня

На червень 2025 року чергове підвищення пенсій не передбачене. Водночас частина українських пенсіонерів все ж отримає збільшення виплат — йдеться про надбавки, пов’язані з віком

Хто має право на доплату за віком

Виплата додаткових коштів передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося понад 70 років. Важливо, що така надбавка встановлюється лише у разі дотримання двох ключових умов:

пенсіонер отримує виплату саме за віком (а не, наприклад, через інвалідність або за вислугу років);

загальний розмір щомісячної пенсії (включно з усіма надбавками та преміями) становить менш як 10 340,35 грн.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, нарахування вікової доплати розпочинається не з 1-го числа місяця, а з дати народження пенсіонера. Тому в перший місяць надбавка виплачується не в повному обсязі, а пропорційно до кількості днів, які залишилися після дня народження.

Звертаємо увагу: пенсіонерам не потрібно подавати заяву на нарахування — якщо особа відповідає критеріям, доплата призначається автоматично.

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Чи змінився розмір доплати у 2025 році

У поточному році розміри вікових надбавок залишились незмінними. Зокрема:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років – 300 грн;

для громадян від 75 до 79 років – 456 грн;

особи, які досягли 80 років і більше, отримують доплату у розмірі 570 грн.

Таким чином, червневе підвищення стосуватиметься лише тих, хто саме цього місяця перетне відповідний віковий поріг.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

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Джерело: 24 Канал.