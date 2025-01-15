close-btn
PaySpaceMagazine

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

15.01.2025 18:50
Ольга Деркач
Читати росiйською

Ринок праці України у 2024 році продовжував пристосовуватися до викликів, спричинених війною та її наслідками. Однак роботодавці прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Основною проблемою залишається гострий дефіцит кваліфікованих працівників. Ані підвищення заробітних плат, ані запровадження соціальних пакетів поки що не дають відчутного результату у вирішенні цього питання

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ Фото: unsplash.com, freepik.com

OLX Робота проаналізували, яким був 2024 рік на ринку праці — у яких областях та галузях найбільше зросла зарплата, скільки отримають різні категорії населення та ключові інсайди з процесу рекрутингу до ЗСУ.

Середня заробітна плата в Україні на кінець 2024 року становила 20 000 грн ($480), збільшившись за рік на 12,5%. Це перевищило рівень річної інфляції, яка, за даними Держстату, склала 11,2%. З 2021 року зарплата в гривнях зросла на 13%, але в доларах зменшилася на 25% через валютні коливання.

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

Кількість вакансій на порталі OLX Робота у 2024 році збільшилася на 6% порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків — на 4%. Різні міста демонстрували різні тенденції: у Львові кількість вакансій скоротилася на 10%, а відгуків стало більше на 11%; у Києві вакансії зросли на 19%, але кількість відгуків зменшилася на 6%. У Дніпрі спостерігалося зростання за обома показниками.

Віддалена робота набуває все більшої популярності: кількість вакансій у цьому сегменті зросла на 31%, а медіанна зарплата досягла 19 100 грн, що на 16% більше, ніж раніше. Водночас попит на такі вакансії дещо знизився — на 3%.

Цікаве по темі: Де в Україні найвищі зарплати та найнижча оренда житла

Найбільше зростання середньої зарплати зафіксовано у Херсонській (+45%), Чернівецькій (+34%) та Хмельницькій (+33%) областях. Проте найвищі зарплати традиційно пропонують у Львові та Києві — в обох містах вони становлять 22 500 грн.

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

Серед професій найпомітніший ріст окладів спостерігався у дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту техніки (+56%) та електриків (+50%). Водночас падіння зарплат торкнулося фасадників (-10%), сторожів (-8%) та репетиторів (-5%).

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

Найбільше військових вакансій опублікували в найнаселеніших регіонах країни — Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області.

Щодо військових професій, то найчастіше пропонують роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.

Середня заробітна плата в Силах Оборони України становить 70 000 гривень.

Ситуація на ринку праці у 2024 році залишається складною. За результатами дослідження OLX Робота, 65% роботодавців очікують подальшого загострення кризи.

Спостерігається зростання кількості вакансій, яке випереджає кількість відгуків від пошукачів. Це свідчить про загальний дефіцит кадрів і регіональну нерівномірність. Значна частина населення продовжує мігрувати до більш безпечних регіонів, перенасичуючи місцевий ринок праці. У той же час в інших областях країни відчутно бракує працівників, що ускладнює ситуацію для роботодавців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Середня зарплата держслужбовців зросла: хто отримує найбільше

Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження

Коли реальна зарплата в Україні перевищить довоєнний рівень — прогноз НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Яких банкнот та монет в Україні найбільше — інфографіка 15.01.2025

Яких банкнот та монет в Україні найбільше — інфографіка
Український стартап залучив $500 000 15.01.2025

Український стартап залучив $500 000
Деяким українцям обмежать пенсії: кого стосується 14.01.2025

Деяким українцям обмежать пенсії: кого стосується
ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах 14.01.2025

ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика 14.01.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance 14.01.2025

Президент погодив повернення коштів клієнтам Freedom Finance
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
ТОП статей 14.01.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками

 Сьогодні  18:50

Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

 Сьогодні  17:40

TON планує вийти на ринок США

 Сьогодні  16:30

«Планета Кіно» запускає онлайн-кінотеатр

 Сьогодні  15:20

Яких банкнот та монет в Україні найбільше — інфографіка

 Сьогодні  14:10

Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum

 Сьогодні  13:00

Укрзалізниця додала нові функції у свій застосунок

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber