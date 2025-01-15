Де в Україні заробляли найбільше у 2024 — аналітика ОЛХ

Ринок праці України у 2024 році продовжував пристосовуватися до викликів, спричинених війною та її наслідками. Однак роботодавці прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Основною проблемою залишається гострий дефіцит кваліфікованих працівників. Ані підвищення заробітних плат, ані запровадження соціальних пакетів поки що не дають відчутного результату у вирішенні цього питання

OLX Робота проаналізували, яким був 2024 рік на ринку праці — у яких областях та галузях найбільше зросла зарплата, скільки отримають різні категорії населення та ключові інсайди з процесу рекрутингу до ЗСУ.

Середня заробітна плата в Україні на кінець 2024 року становила 20 000 грн ($480), збільшившись за рік на 12,5%. Це перевищило рівень річної інфляції, яка, за даними Держстату, склала 11,2%. З 2021 року зарплата в гривнях зросла на 13%, але в доларах зменшилася на 25% через валютні коливання.

Кількість вакансій на порталі OLX Робота у 2024 році збільшилася на 6% порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків — на 4%. Різні міста демонстрували різні тенденції: у Львові кількість вакансій скоротилася на 10%, а відгуків стало більше на 11%; у Києві вакансії зросли на 19%, але кількість відгуків зменшилася на 6%. У Дніпрі спостерігалося зростання за обома показниками.

Віддалена робота набуває все більшої популярності: кількість вакансій у цьому сегменті зросла на 31%, а медіанна зарплата досягла 19 100 грн, що на 16% більше, ніж раніше. Водночас попит на такі вакансії дещо знизився — на 3%.

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Найбільше зростання середньої зарплати зафіксовано у Херсонській (+45%), Чернівецькій (+34%) та Хмельницькій (+33%) областях. Проте найвищі зарплати традиційно пропонують у Львові та Києві — в обох містах вони становлять 22 500 грн.

Серед професій найпомітніший ріст окладів спостерігався у дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту техніки (+56%) та електриків (+50%). Водночас падіння зарплат торкнулося фасадників (-10%), сторожів (-8%) та репетиторів (-5%).

Найбільше військових вакансій опублікували в найнаселеніших регіонах країни — Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області.

Щодо військових професій, то найчастіше пропонують роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.

Середня заробітна плата в Силах Оборони України становить 70 000 гривень.

Ситуація на ринку праці у 2024 році залишається складною. За результатами дослідження OLX Робота, 65% роботодавців очікують подальшого загострення кризи.

Спостерігається зростання кількості вакансій, яке випереджає кількість відгуків від пошукачів. Це свідчить про загальний дефіцит кадрів і регіональну нерівномірність. Значна частина населення продовжує мігрувати до більш безпечних регіонів, перенасичуючи місцевий ринок праці. У той же час в інших областях країни відчутно бракує працівників, що ускладнює ситуацію для роботодавців.

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