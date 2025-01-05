Середня зарплата держслужбовців зросла: хто отримує найбільше

Заробітні плати державних службовців в Україні за період із січня по листопад 2024 року зросли на 61%

У листопаді середня зарплата в центральних органах державної влади досягла 62 тисяч гривень, що значно більше, ніж на початку року, коли цей показник становив 38,6 тисячі гривень. Таким чином, оплата праці чиновників перевищує середній показник по країні в 3,4 раза.

За даними Міністерства фінансів, найвищі зарплати отримують працівники Антимонопольного комітету, де середня оплата праці складає 118,7 тисячі гривень. У цій установі працює 268 осіб, а керівництво отримує найбільше — до 215 тисяч гривень на місяць.

У Міністерстві юстиції, яке налічує 997 працівників, середня зарплата сягає 100,5 тисячі гривень. Водночас у Центральній виборчій комісії, де працює 248 осіб, середня зарплата становить 97,2 тисячі гривень. Окремо варто зазначити, що керівництво ЦВК, яке складається з 18 осіб, отримує в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.

Цікаве по темі: Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження

У Секретаріаті Кабінету міністрів, де працює 672 особи, середня зарплата дорівнює 65,5 тисячі гривень. При цьому керівники установи отримують вдвічі більше — у середньому 132,9 тисячі гривень.

Нагадаємо, що раніше зарплати чиновників в Україні зросли на 50%. На початку грудня Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів влади. В середньому зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн з початку року

Раніше ми писали, якою буде середня зарплата українців у 2025 році. Кабінет міністрів прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2025 році зросте з 21,8 до 24,3 тис. грн. За рік у середньому українці будуть заробляти на 10,5% більше. Водночас інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тому реальний розмір зарплат, враховуючи зростання цін, збільшиться лише на 1%. Головна причина — рішення не переглядати мінімальну зарплату впродовж наступних 3 років. Тобто відбудеться фактичне заморожування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Заміна копійок на шаги: у скільки обійдеться ініціатива НБУ

Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025

Україна на п’ятому місці у глобальному цифровому рейтингу ООН — Федоров

За матеріалами: UNIAN.