На скільки зріс держборг України за місяць

Станом на 30 червня 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув ₴7,7 трлн, або $184,84 млрд. Лише за один місяць — червень — борг збільшився на ₴181,73 млрд (еквівалент $3,88 млрд)

Найбільшу частину загального боргу традиційно становить зовнішня заборгованість. Так, сукупний зовнішній борг (державний і гарантований) становить ₴5,78 трлн або $138,70 млрд — це 75 % від загальної суми. Внутрішній борг — ₴1,92 трлн або $46,14 млрд.

Безпосередньо державний борг України оцінюється у ₴7,40 трлн або $177,77 млрд. Із цієї суми:

зовнішній державний борг — ₴5,56 трлн ($133,57 млрд),

внутрішній державний борг — ₴1,84 трлн ($44,20 млрд).

Гарантований державою борг (тобто та частина, за яку Україна несе відповідальність у разі невиконання зобов’язань іншими позичальниками) становить ₴294,43 млрд або $7,07 млрд. У його структурі:

зовнішній борг — ₴213,57 млрд ($5,13 млрд),

внутрішній борг — ₴80,86 млрд ($1,94 млрд).

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Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на ₴181,73 млрд у гривневому еквіваленті та на $3,88 млрд у доларовому.

Розрахунок боргу ведеться за номінальною вартістю непогашених зобов’язань у валюті позики, з перерахунком у гривні та долари США за курсом НБУ на кінець звітного періоду.

Раніше ми писали, що Національний банк України (НБУ) в межах упровадження відкритого банкінгу затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні. Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

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Джерело: Міністерство фінансів України.