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Деякі українці можуть отримати ₴43 тис. допомоги: хто має право

02.08.2025 14:30
Ольга Деркач

Проєкт Emergency Appeal 2025 оголосив про старт виплат у межах нової гуманітарної ініціативи. Допомогу зможуть отримати українці, які постраждали внаслідок російських обстрілів, починаючи з липня цього року

Деякі українці можуть отримати ₴43 тис. допомоги: хто має право

Деякі українці можуть отримати ₴43 тис. допомоги: хто має право Фото: bank.gov.ua

Хто може претендувати на виплати

Організація наголошує, що подати заявку не зможуть ті, хто протягом останніх трьох місяців уже отримував фінансову допомогу від інших благодійних чи гуманітарних структур.

У повідомленні підкреслюється: підтримка спрямована на людей, які зазнали поранень або втратили близьких через обстріли. Пріоритет надаватиметься родинам, чий дохід суттєво зменшився через тимчасову непрацездатність чи загибель годувальника.

Розмір допомоги

  • індивідуальна виплата: 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців (загалом — 10 800 грн на одну особу);
  • максимальна допомога на родину: може призначатися до чотирьох членів сім’ї, тож найбільша можлива сума виплат становить 43 200 грн.

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Необхідні документи

Щоб подати заявку, потрібно підготувати:

  • паспорт або ID-картку (також підійде посвідка на тимчасове проживання);
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • реквізити банківської картки у форматі IBAN;
  • довідку від місцевих органів влади, яка підтверджує, що людина постраждала від тригерної події;
  • документи, що засвідчують отримані травми, лікування чи госпіталізацію;
  • у разі смерті члена родини — свідоцтво про смерть.

Організатори уточнюють, що документи можуть бути не лише у паперовій формі — допускається надання цифрових копій через застосунок Дія.

Нагадаємо, що в Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати. У серпні частина пенсіонерів отримає компенсації та надбавки, однак їхній розмір визначається індивідуально — залежно від статусу людини та особливостей законодавства.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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