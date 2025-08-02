Деякі українці можуть отримати ₴43 тис. допомоги: хто має право

Проєкт Emergency Appeal 2025 оголосив про старт виплат у межах нової гуманітарної ініціативи. Допомогу зможуть отримати українці, які постраждали внаслідок російських обстрілів, починаючи з липня цього року

Хто може претендувати на виплати

Організація наголошує, що подати заявку не зможуть ті, хто протягом останніх трьох місяців уже отримував фінансову допомогу від інших благодійних чи гуманітарних структур.

У повідомленні підкреслюється: підтримка спрямована на людей, які зазнали поранень або втратили близьких через обстріли. Пріоритет надаватиметься родинам, чий дохід суттєво зменшився через тимчасову непрацездатність чи загибель годувальника.

Розмір допомоги

індивідуальна виплата: 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців (загалом — 10 800 грн на одну особу);

індивідуальна виплата: 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців (загалом — 10 800 грн на одну особу); максимальна допомога на родину: може призначатися до чотирьох членів сім’ї, тож найбільша можлива сума виплат становить 43 200 грн.

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Необхідні документи

Щоб подати заявку, потрібно підготувати:

паспорт або ID-картку (також підійде посвідка на тимчасове проживання);

ідентифікаційний код (ІПН);

реквізити банківської картки у форматі IBAN;

довідку від місцевих органів влади, яка підтверджує, що людина постраждала від тригерної події;

документи, що засвідчують отримані травми, лікування чи госпіталізацію;

у разі смерті члена родини — свідоцтво про смерть.

Організатори уточнюють, що документи можуть бути не лише у паперовій формі — допускається надання цифрових копій через застосунок Дія.

Нагадаємо, що в Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати. У серпні частина пенсіонерів отримає компенсації та надбавки, однак їхній розмір визначається індивідуально — залежно від статусу людини та особливостей законодавства.

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Джерело: 24 Канал.