Деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійного фонду Карітас

Фонд «Карітас. Кривий Ріг» оголосив про запуск програми фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб, що охоплюватиме оплату оренди житла протягом 6 місяців. Проєкт реалізується у межах «Багатосекторної допомоги постраждалим від війни в Україні»

Фінансова підтримка доступна переселенцям, які:

нещодавно прибули з територій, що були під окупацією, або де зараз тривають бойові дії (менше 30 днів тому);

були змушені виїхати зі шкіл або дитячих садочків, де проживали, через підготовку закладів до нового навчального року;

мешкають у гуртожитках та бажають покращити умови проживання.

Крім цього, потрібно відповідати ще хоча б одному з критеріїв вразливості:

вагітні або матері, що годують, з дітьми до трьох років;

багатодітні родини (троє і більше дітей);

самотні батьки або опікуни;

люди з інвалідністю I–II групи;

тяжкохворі;

одинокі люди віком 60+.

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Про нову програму від Карітас:

покриває витрати на оренду житла протягом 6 місяців;

допомога надається локально для мешканців Кривого Рогу;

підтримку надають фахівці Карітасу у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні».

Як подати заявку

Щоб дізнатися більше або подати заявку, звертайтеся за телефоном 067 280 94 59 — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00.

Раніше ми також писали, що із 1 липня 2025 року в Україні запроваджується новий порядок перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер Міністерство фінансів щомісяця відстежуватиме, чи перебуває людина, зареєстрована як ВПО, на території України. Це частина оновленого підходу до верифікації, спрямованого на те, щоб уникнути зловживань та забезпечити адресність соціальної підтримки.

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За матеріалами napensii.ua.