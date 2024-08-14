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Fitch знизило рейтинг України до «обмеженого дефолту»: причина

14.08.2024 10:20
Дарія Шуть
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Fitch тимчасово знизило кредитний рейтинг України через реструктуризацію боргу

Fitch знизило рейтинг України до «обмеженого дефолту»: причина

Фото: freepik.com

Провідне рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України з «C» до «обмеженого дефолту». Аналітики посилаються на закінчення пільгового періоду виплати за єврооблігаціями 2026 року на суму 750 млн доларів, яка мала бути зроблена 1 серпня.

«Це знаменує собою подію дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного рейтингу, а також індивідуального рейтингу випуску порушеного цінного паперу», — йдеться у повідомленні.

Україна після вторгнення Росії рішуче наполягає на реструктуризації боргу воєнного часу в рамках зусиль з відновлення доступу до міжнародних ринків капіталу.

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Fitch зберегло рейтинг боргу України в національній валюті (LC) на рівні «CCC-», оскільки очікує, що борг LC буде виключено з угоди з реструктуризації із зовнішніми комерційними кредиторами.

Завершення реструктуризації боргу, на думку Fitch, нормалізує відносини із зовнішніми кредиторами. Потім Fitch підвищить довгостроковий РДЕ України до рівня, який відповідає перспективам платежів з обслуговування боргу.

До цього Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C після угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад $20 млрд.

Зазначимо, Україна оголосила дефолт за своїми облігаціями після набуття чинності закону, що дозволяє призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Раніше цього місяця Україна почала процес отримання згоди власників облігацій на реструктуризацію міжнародних облігацій на суму $20 млрд.

Також на початку серпня S&P Global знизило кредитний рейтинг України до «вибіркового» дефолту після того, як країна пропустила виплату за міжнародними облігаціями.

До повномасштабного вторгнення росії у 2022 році S&P присвоїло Україні рейтинг B. Однак витрати на війну призвели до того, що співвідношення боргу до ВВП зросло з близько 60% до більш ніж 80%.

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За матеріалами Reuters

Рубрики: ГрошіКредитуванняСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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