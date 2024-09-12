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Goldman Sachs заробить рекордну суму за допомогу з угодою між Mars та Kellanova

12.09.2024 20:00
Дарія Шуть
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Значний гонорар Goldman Sachs свідчить про оптимізм на Волл-стріт щодо активності на ринку M&A після двох років затишшя

Goldman Sachs заробить рекордну суму за допомогу з угодою між Mars та Kellanova

Фото: unsplash.com

Американський Goldman Sachs, один з найбільших у світі інвестиційних банків, отримає $92 млн за консультування виробника чипсів Kellanova щодо його продажу компанії американському харчовому гіганту Mars.

Нагадаємо, компанія-гігант Mars купує Kellanova за майже $36 млрд, що об’єднає бренди споживчих харчових продуктів від M&M’s і Snickers до Pringles і Pop-Tarts в одній з найбільших угод в індустрії за останні роки. Компанія Mars заявила, що заплатить по $83,50 за акцію Kellanova. Угоду планують закрити в першій половині 2025 року.

Компанія Mars заявила, що планує зміцнити свій підрозділ снеків, інвестувати на місцевому рівні та впроваджувати більш здорові варіанти завдяки цій угоді, оскільки ця категорія є «привабливою і довготривалою».

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За даними Financial Times, навіть за мірками Волл-стріт гонорар Goldman є величезним, особливо з огляду на розмір угоди. Компанія Lazard, яка консультувала раду директорів Kellanova, заробить лише $10 млн. Суми гонорару здебільшого залежить від успішного завершення угоди.

Угода Mars з Kellanova — найбільше злиття у США цього року. Водночас більші угоди, укладені торік, принесли менші комісійні для банків-учасників. Зокрема, Goldman Sachs керував процесом продажу Pioneer вартістю близько $65 млрд, заробивши для банку близько $46 млн. А також заробив $80 млн після продажу Hess Corp. компанії Chevron за $60 млрд.

Високий гонорар Goldman вказує на висхідні позитивні настрої на Волл-стріт. Укладання угод набирає обертів після складних двох років, зокрема, через високі ставки та агресивною політикою уряду США до антимонопольних питань.

Нагадаємо, Apple програла судовий спір щодо ірландського податкового рахунку на суму €13 млрд ($14,4 млрд), а Google — щодо штрафу у розмірі €2,4 млрд за зловживання монопольним становищем.

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За матеріалами Forbes

Рубрики: БанкиГрошіКомпаніїСвітНовини
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