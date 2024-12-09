Хто з українців заробляє найбільше — дані Держстату

За дев’ять місяців 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,2% порівняно з показником за аналогічний період торік

Розмір середньомісячної реальної зарплати в Україні у III кварталі 2024 року становив 21 946 грн, показавши зростання на 22,3% порівняно з цим же періодом минулого року.

Загалом за 9 місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, приріст за рік склав 22,2%, свідчать дані Державної служби статистики. Водночас зростання реальних зарплат у III кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у попередньому кварталі.

В першу чергу сповільнення динаміки зростання реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у II кварталі споживчі ціни за офіційною статистикою зросли лише на 3,8% у річному вимірі, то у III кварталі зростання прискорилося до 7,2%. А у IV кварталі очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.

Читайте також: Зарплати чиновників в Україні зросли на 50% цього року: кому платять найбільше

Найвища заробітна плата зафіксована у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 37,7% — до 50 752 гривень.

На другому місці знаходиться «Фінансова та страхова діяльність». Працівники цієї сфери в середньому отримують 40 194 гривень, що на 20,5% більше ніж торік.

Третю сходинку займає «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли на 24,6% — до 28 167 гривень. У сфері «Державне управління та оборона» зарплати зросли до 26 904 гривень (на 24%).

Найнижчі зарплати залишаються у працівників сфери освіти — в середньому 13 970 гривень, де зарплати зросли на 15,6%.

Нагадаємо, починаючи з 1 січня 2025 року, педагоги в середніх школах будуть отримувати щомісяця додаткові виплати в розмірі 1300 грн, а з 1 вересня сума зросте до 2600 грн. Майбутні доплати поширюватимуться на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл незалежно від стажу, кваліфікації чи розташування навчальних закладів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити