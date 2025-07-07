Кожен український першокласник отримає по 5 тис. грн — Шмигаль

Це буде грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра». Отримати його зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто», — пояснив він.

За словами політика, гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

«Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», — додав Денис Шмигаль.

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Раніше ми також писали, що українці отримали рекордний кешбек від держави.

Понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів у травні. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 млрд грн кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані у програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

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