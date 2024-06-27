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Країни ЄС платитимуть українцям за повернення додому — рішення ПАРЄ

27.06.2024 17:30
Ольга Деркач
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У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували за виплати грошей українцям для повернення в Україну

Країни ЄС платитимуть українцям за повернення додому — рішення ПАРЄ

Країни ЄС платитимуть українцям за повернення додому — рішення ПАРЄ Фото: freepik.com, bundestag.de, pngwing.com

Про це написав народний депутат від фракції «Європейська солідарність», член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн, — написав Гончаренко. — Дуже довго відстоював це. І нарешті є результат».

З початку повномасштабного вторгнення мільйони людей виїхали з України у пошуках безпеки. Саме тому мають бути вжиті необхідні заходи для заохочення їхнього повернення додому.

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Нагадаємо, що податкова отримає дані про банківські рахунки українців за кордоном. Зазначається, що Державна податкова служба як компетентний орган України 26 червня 2024 року отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження оцінювання щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією.

Раніше ми писали, скільки українці щомісяця витрачають за кордоном. Протягом останнього року українські біженці та туристи витрачають за кордоном понад 1 млрд доларів щомісяця. Зміни в об’ємах на структурі витрат українців в інших державах з початку повномасштабної війни можна простежити у статистиці Національного банку України (НБУ). Водночас мова піде лише про розрахунки картками, без урахування готівки. Також важливо розуміти, що в даних НБУ не розрізняються витрати українців, які вже перебували за кордоном до повномасштабного вторгнення рф та тих, хто виїхав після 24 лютого 2022 року.

Так, починаючи з квітня 2023-го загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном тримається на рівні близько 1,3 млрд доларів, з яких понад 1 млрд доларів — це витрати на особисті цілі.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Країни ЄС платитимуть українцям за повернення додому — рішення ПАРЄ

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