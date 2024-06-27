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Чим ноутбук кращий за стаціонарний комп’ютер: 5 переваг

27.06.2024 14:40
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Ноутбук — це ніби молодший брат комп’ютера. Завдання вирішує ті ж самі, але дизайн, комплектування та габарити відрізняються

Чим ноутбук кращий за стаціонарний комп’ютер: 5 переваг

Чим ноутбук кращий за стаціонарний комп’ютер: 5 переваг Фото: freepik.com

Найменший системник формату slim або mini tower займає значно більше місця, ніж лептоп в універсальному корпусі з повнорозмірною клавіатурою. Звідси випливає перевага ноутів — компактність. Завдяки цій фішці навіть облаштовувати повноцінне робоче місце під лептоп не обов’язково. Замість великого стола можна використовувати підвіконня, підставку, приставний міністолик на колесах чи власні коліна. Головне, щоб не обмежувалася циркуляція повітря через отвори на нижній панелі.

Автономність

Комп’ютер залежний від розетки. У разі перебоїв з енергопостачанням він працювати не може. Тимчасове обмеження живлення призводить до аварійного відключення. Якщо підключений безперебійник, можна хоча б зберегтися у програмах та коректно завершити роботу.

Ноутбук може працювати в стаціонарному і в автономному режимі. У нього є батарея, яка забезпечує портативність. На скільки часу вистачить заряду — залежить від навантажень:

  • ігри та програми для роботи з графікою розряджають акумулятор найшвидше;
  • мультимедійні програвачі — повільніше;
  • офісні програми та прості утиліти — найменше навантажують систему.

Оснащеність

Якщо потрібен пристрій, готовий до експлуатації відразу після розпакування, про стаціонарний комп можна забути. Навіть якщо купується готовий системник, до нього потрібно окремо підбирати монітор, клавіатуру, мишку та інше периферійне оснащення. Якщо цього не зробити, блок зможе виконувати хіба що декоративну функцію.

У ноутбука все своє — з собою:

  1. Клавіатура вбудованого типу. Кількість клавіш залежить від типу корпусу. У «універсалів» є цифровий блок, а ультрабуки та трансформери — без нього.
  2. Дисплей на рухомих шарнірах. Діагональ можна підібрати під будь-які цілі — від 10 дюймів.
  3. Тачпад замість мишки. Невелика сенсорна панель, розташована під нижнім рядом клавіш приблизно посередині «палуби».
  4. Динаміки. Звук є навіть без підключення зовнішньої звукової системи: колонок, саундбару, навушників.

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Можливості експлуатації

Настільний ПК можна використовувати лише вдома або в офісі. Транспортування здійснюється після від’єднання супутніх пристроїв та ретельного пакування.

Ноутбук готовий до роботи завжди та всюди. В школі, офісі, громадському транспорті, кафе, бібліотеці та інших закладах. Подорожувати з ним зручно. Для захисту в дорозі призначені кейси та сумки з амортизувальних матеріалів.

Ціна

Існують ноутбуки на будь-який бюджет. Найдешевші — призначені для невибагливих користувачів. Підходять для інтернет-серфінгу, перегляду контенту, створення та зберігання текстових документів, таблиць. Їхня вартість — від $250-300. За такі гроші ПК з новими складниками зібрати нереально.

Середнячки з сегмента до $1000 універсальні та здатні розв’язати серйозні задачі. Мають попит серед програмістів, фрилансерів, геймерів-початківців. Преміальні моделі за продуктивністю як стаціонарники. Серед них потужні ігрові машини й багатогранні робочі станції. Родзинка ноутбуків — стильний дизайн. У кожного виробника свої погляди на імідж.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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Чим ноутбук кращий за стаціонарний комп’ютер: 5 переваг

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