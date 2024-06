Податкова отримає дані про банківські рахунки українців за кордоном

У Державної податкової служби найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном

Про це інформує пресслужба ДПС.

Зазначається, що Державна податкова служба як компетентний орган України 26 червня 2024 року отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження оцінювання щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією.

«Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає, що у ДПС найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності робітників та багато чого іншого», — зазначив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики.

У пресслужбі ДПС пояснили, що оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.

Цікаве по темі: CRS в Україні: чи справді податкова інспекція отримає всю інформацію про фінансові рахунки українців за кордоном?

«Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) координується Секретаріатом ОЕСР. Обов’язковим кроком до імплементації автоматичного обміну інформацією є приєднання компетентного органу до Загальної системи передачі даних СTS, яку використовують юрисдикції для безпечного обміну інформацією відповідно до стандартів CRS та CbC. Для цього юрисдикції мають пройти оцінку конфіденційності та захисту даних перед здійсненням такого обміну та продемонструвати належний рівень захисту інформації, яка надходитиме та опрацьовуватиметься в межах цих стандартів. Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов’язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року. Впровадження цих міжнародних стандартів в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)», — зазначається в повідомленні ДПС.

Також у пресслужбі нагадали, що Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Загальний стандарт звітності CRS) — це міжнародний стандарт, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS).

