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PaySpaceMagazine

Українські чиновники стали заробляти більше: Мінфін назвав суми

26.06.2024 19:00
Дарія Шуть
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В середньому чиновники вищої ланки та судді центрального рівня заробляють в Україні 50 тис. грн. Серед працівників місцевих держадміністрацій показники нижчі

Українські чиновники стали заробляти більше: Мінфін назвав суми

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Міністерство фінансів опублікувало дані щодо фактично нарахованих заробітних плат працівників державних органів, місцевих держадміністрацій та органів судової влади у травні 2024 року.

До структури зарплати в зазначених місяцях уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань, що впливає на збільшення рівня заробітної плати окремих працівників та в цілому органу.

«З початку року в Україні діє нова система оплати праці на основі грейдової системи класифікації посад. Цю систему спрямовано на підвищення, передбачуваність і прозорість заробітної плати працівників державних органів», — зазначають в Мінфіні.

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Скільки заробляють чиновники в Україні

Що стосується державних органів центральної влади, то найвищу середню зарплату в розмірі 89,7 тис. грн станом на травень мають працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Показник трохи впав порівняно з квітнем, коли було зафіксовано рекордну середню зарплату в 92,6 тис. грн.

Не набагато менше (88,3 тис. грн) минулого місяця платити в Антимонопольному комітеті України. Третє місце за рівнем зарплат зайняв Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСР) — 72,4 тис. грн.

Замикають п’ятірку лідерів Нацагентство України з питань державної служби та Апарат Верховної Ради України, працівники яких за місяць в середньому заробили 68 та 66,9 тис. грн відповідно.

Показники по інших центральних держорганах можна переглянути на інфографіці нижче.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Цікава ситуація спостерігається в місцевих державних адміністраціях. Здебільшого найменші зарплати отримують працівники ОДА на Західній та Північній Україні, а найбільші — у східних регіонах.

Так, у травні найвищу середню зарплату в розмірі 53,2 тис. грн (з середнім окладом в 33 тис. грн) отримали працівники Херсонської ОДА.

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За нею слідують Донецька ОДА (середня зарплата в 46,4 тис. грн з окладом у 20,5 тис. грн); Закарпатська ОДА (44,7 тис. грн — зарплата, 12,8 тис. грн — середній оклад) та Луганська ОДА (43 тис. грн — зарплата, 20 тис. грн — оклад).

А от найменше у травні заробили чиновники Волинської ОДА: в середньому 21,9 тис. грн при окладі в 11,5 тис. грн. Практично такі ж показники в Тернопільській, Чернігівській та Кіровоградській ОДА.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

У судовій владі центрального рівня найвищі зарплати у травні мали працівники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, при чому середня зарплата (94,6 тис. грн) в понад три рази перевищує середній оклад (26,2 тис. грн).

У Вищій раді правосуддя робітники в середньому заробили 60,8 тис. грн при середньому окладі у 27,4 тис. грн. Трійку лідерів за найвищими зарплатами закриває Верховний суд — 54,3 тис. грн з середнім окладом у 25,8 тис. грн.

Нагадаємо, кошти, надані партнерами в рамках пакетів допомоги та грантів, направлятимуть на додаткові виплати українським чиновникам. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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