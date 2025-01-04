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ООН виплатить деяким українцям по 11000: хто може отримати

04.01.2025 11:00
Ольга Деркач
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З січня українці можуть подавати заявки на отримання фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Допомога, як і раніше, спрямована на найбільш вразливі групи переселенців

ООН виплатить деяким українцям по 11000: хто може отримати

ООН виплатить деяким українцям по 11000: хто може отримати Фото: bank.gov.ua

Інформація про це розміщена на офіційному порталі УВКБ ООН, пише finance.novyny.live.

Хто може отримати фінансову допомогу

За оновленими умовами програми, право на грошову підтримку у 2024 році матимуть:

  • внутрішні переселенці, які офіційно зареєстрували свій статус і переїхали протягом останніх шести місяців.
  • шромадяни, які повернулися в Україну після перебування за кордоном.
  • особи, що покинули свої домівки і переїхали в інший регіон, але вже повернулися назад.

Для отримання фінансової підтримки визначені певні критерії вразливості, аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує:

  • сім’я, де дітей виховує лише один із батьків або є особи віком від 55 років;
  • неповнолітні перебувають під опікою людей старшого віку (від 55 років) чи самотньої особи;
  • родини, у складі яких є люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
  • домогосподарства з низьким рівнем доходу на одну особу.

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Допомога призначена для тих, хто раніше не отримував фінансової підтримки від ООН чи інших благодійних організацій, відповідно до критеріїв вразливості.

Окремо право на допомогу мають громадяни, які вже отримували виплати від міжнародних організацій як переселенці, але повернулися додому після евакуації, за умови відповідності хоча б одному з визначених критеріїв.

Сума виплати становитиме 10,8 тис. грн на кожного члена родини.

Як і де подати заявку на фінансову допомогу

Цього року пункти збору даних для подачі заявок на багатоцільову допомогу від УВКБ ООН почнуть працювати з 13 січня.

Зареєструватися можна буде в таких містах: Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків та Чернігів.

Для реєстрації в пунктах збору даних обов’язкова присутність усіх членів родини. Потрібно надати оригінали таких документів:

  • паспорт громадянина або свідоцтво про народження дітей;
  • ідентифікаційний код;
  • номер банківської картки;
  • документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості;
  • контактний номер телефону.

Нагадаємо, що ЮНІСЕФ виплатить 21 600 грн допомоги деяким українцям. ЮНІСЕФ ініціював два проєкти фінансової підтримки для українських родин із дітьми, які постраждали через війну. Мета цих програм — допомогти родинам забезпечити базові потреби та підготуватися до зимового періоду.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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