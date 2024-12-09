ЮНІСЕФ виплатить 21 600 грн допомоги деяким українцям

У 2024 році ЮНІСЕФ ініціював два проєкти фінансової підтримки для українських родин із дітьми, які постраждали через війну. Мета цих програм — допомогти родинам забезпечити базові потреби та підготуватися до зимового періоду

Факти з’ясували через гарячу лінію ЮНІСЕФ, чи доступна допомога зараз і як її можна отримати.

Хто може отримати допомогу

Перша ініціатива ЮНІСЕФ спрямована на підтримку родин із дітьми, які проживають у найбільш постраждалих від війни регіонах, таких як Харківська, Сумська, Донецька та Дніпропетровська області (окремі населені пункти).

Ці родини отримують фінансову допомогу для покриття найважливіших потреб. Розмір виплати складає 10 800 грн на кожного члена сім’ї, проте кількість отримувачів у межах однієї родини обмежена п’ятьма особами. Щомісячна виплата на одну людину становить 3 600 грн.

«У сім’ях, які отримують допомогу від ЮНІСЕФ, обов’язково повинні бути діти до 18 років. Якщо це мати з дитиною, то організація виплатить 21 600 грн з розрахунку 3 600 грн на одну особу за місяць», — зазначають на гарячій лінії.

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Г рошова допомога від ЮНІСЕФ до зими

ЮНІСЕФ також реалізує програму зимової підтримки для родин, які проживають у населених пунктах поблизу лінії фронту (на відстані до 30 км). Вона охоплює сім’ї з таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Харківської;

Херсонської;

Сумської;

Запорізької.

У межах цієї програми родини отримують значну фінансову допомогу у розмірі 21 800 грн. Ці кошти спрямовані на підготовку до зимового періоду, зокрема на забезпечення опалення.

Варто зазначити, що якщо сім’я вже подавала документи на аналогічну допомогу до інших благодійних організацій, то, ймовірно, вона не зможе отримати виплати від ЮНІСЕФ.

Як подати заявку на допомогу від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ співпрацює з місцевою владою, яка подає списки вразливих категорій населення для отримання допомоги. Проте також є можливість звернутися на гарячу лінію організації та подати заявку особисто.

«Інформація про особу перевіряється, фіксується категорія вразливості. Якщо вона підпадає під усі вимоги, то людина зможе отримати допомогу», — зазначають на гарячій лінії.

Нагадаємо, що мінімальна сума допомоги по безробіттю для українців зросте, але це стосуватиметься не всіх категорій громадян.

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