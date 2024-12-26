Деякі українці можуть отримати 16 000 грн допомоги: за яких умов

Міністерство у справах ветеранів України та Український Червоний Хрест запустили спільний проєкт з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність

В межах нового проєкту ветерани з інвалідністю можуть отримати 16 000 гривень грошової допомоги. Це поширюється на повнолітніх українців, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Такі особи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом 4 місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

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Як отримати грошову допомогу

Заяву на отримання грошової допомоги можна подати через програму е-Ветеран на сторінці «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни». Далі необхідно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Під час заповнення заяви потрібно ввести прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

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Після цього заяву буде надіслано до Мінветеранів, де заявника буде верифіковано. Якщо особа відповідає критеріям, її дані автоматично передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Зазначається, що повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни. У разі неотримання виплати в зазначений термін необхідно звернутись до Мінветеранів за номером: +380636889596.

Нагадаємо, відтепер на платформі е-Ветеран можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця послуга значно полегшить доступ до необхідної допомоги та підтримки, сприятиме ефективнішій реалізації заходів підтримки, а також покращить взаємодію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями, які здійснюють їх супровід.

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