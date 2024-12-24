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Уряд зробив доступнішими гранти на відкриття бізнесу для ветеранів

24.12.2024 19:00
Дарія Шуть
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Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами

Уряд зробив доступнішими гранти на відкриття бізнесу для ветеранів

Фото: freepik.com

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні вже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

А тепер уряд прийняв постанову, яка робить ветеранські гранти ще доступнішими. Захисникам дали можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Водночас підприємці, які протягом цього строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

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Також на засіданні було ухвалено важливе рішення щодо покращення надання психологічної допомоги ветеранам. Зокрема, Кабмін розширив склад мультидисциплінарних медичних команд та підвищив граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів.

Шмигаль додав, що держава реалізує низку важливих програм для українського бізнесу. Понад 22 тис. мікрогрантів було видано громадянам для започаткування власної справи. Також майже 1,2 млрд грн грантів видали аграріям на тепличне господарство та садівництво. Підтримується бізнес і у межах оновленої комплексної програми «Зроблено в Україні».

Нагадаємо, відтепер на платформі е-Ветеран можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця послуга значно полегшить доступ до необхідної допомоги та підтримки, сприятиме ефективнішій реалізації заходів підтримки, а також покращить взаємодію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями, які здійснюють їх супровід.

Також ми писали, що у рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з моменту запровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі (грудень 2020 року) було видано 41 134 кредити на загальну суму 131,6 млрд гривень. За період воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, укладено 36 045 кредитних договорів на суму 121 млрд гривень.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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