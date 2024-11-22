Підприємці із семи областей можуть отримати грант на підтримку бізнесу

Відповідну програму реалізовує Данська рада у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції та на Facebook сторінці DRC.
Мета програми — допомога у подоланні негативних наслідків війни, відновлення чи продовження діяльності.
До участі запрошують мікро-, малі та середні підприємства з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.
Вони зможуть отримати від $1 тис. до $5 тис. (залежно від потреб бізнесу та кількості працівників) та витратити їх на:
- закупівлю обладнання;
- оренду приміщення (до 25% від суми гранту);
- відновлення пошкоджених приміщень тощо.
*Гранти надаються у перерахунку на гривні відповідно до валютного курсу на момент виплати.
Крім того, програма передбачає до 5 годин бізнес-консультації з питань бухгалтерії, маркетингу, юридичної підтримки тощо.
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Хто може подати заявку:
- бізнес або ФОП з досвідом роботи 2+ роки;
- підприємства, де працевлаштовано до 20 працівників та річний оборот яких становить до 9 млн грн;
- бізнес, що надає товари та послуги, які відповідають базовим потребам населення або ринковому попиту;
- підприємства, які постраждали від війни, були релоковані та продовжують сплачувати податки;
- бізнес, який працює законно та без порушень, дотримуючись чинного законодавства.
Ознайомитись із деталями та подати заявку можна за посиланням.https://bit.ly/4evgSIf
Зверніть увагу: заявки, заповнені із залученням послуг третіх осіб, не розглядатимуться.
Програма реалізується завдяки підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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