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Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

22.11.2024 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з моменту запровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі (грудень 2020 року) було видано 41 134 кредити на загальну суму 131,6 млрд гривень

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін Фото: motionarray.com, freepik.com

За період воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, укладено 36 045 кредитних договорів на суму 121 млрд гривень.

У жовтні 2024 року підприємці отримали 915 кредитів на 3,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, гарантовані державою, становили близько 1,8 млрд гривень.

Станом на 1 листопада 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 138 кредитів на загальну суму 72,3 млрд гривень.

При цьому обсяг зобов’язань за основним боргом, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, становить 32,1 млрд гривень, що складає 62% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

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За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 14 421 кредит на загальну суму 23,4 млрд грн, що становить 66 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 2 816 кредитів на 10,4 млрд грн (48 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 964 кредити на 10,2 млрд грн (71 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк — 441 кредит на 6,4 млрд грн (60 % від ліміту);
  • ПУМБ — 632 кредити на 6,3 млрд грн (60 % від ліміту).

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві — 2 534 кредити на загальну суму 9,2 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — 1 693 кредити на 5,5 млрд грн;
  • у Львівській — 1 783 кредити на 5,2 млрд грн;
  • у Київській — 1 365 кредитів на 4,6 млрд грн;
  • у Харківській — 688 кредитів на 4,3 млрд гривень.

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

Які банки видали найбільше кредитів бізнесу під державні гарантії — Мінфін

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 4 887 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9 078 кредитів на 19,4 млрд грн;
  • переробна промисловість — 3 651 кредит на 17,2 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1 184 кредити на 2,5 млрд грн;
  • будівництво — 570 кредитів на 1,8 млрд грн.

Раніше ми писали, скільки прибутку отримали банки у 2024 році. Головним чинником прибутковості банків залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

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За матеріалами: Міністерство фінансів України.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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