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Скільки зароблятимуть українські військові з нового року

24.12.2024 15:00
Дарія Шуть
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Розмір грошового забезпечення військовослужбовців з початку 2025-го не зміниться і буде виплачуватись згідно з нормами держбюджету на наступний рік

Скільки зароблятимуть українські військові з нового року

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Український військовий Кирил Сазонов розповів, що загальна зарплата у війську може варіюватись від 20 до 190 тис. грн на місяць. Наразі стандартний оклад складає близько 20-21 тис. грн залежно від посади, а далі йдуть різноманітні доплати.

Однак до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тис. грн: мінімальний оклад солдата-строковика в розмірі 20 тис. грн та оклад за військовим званням у розмірі 13 тис. грн. Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

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Згідно з законодавством та постановами уряду розмір додаткових щомісячних виплат військовослужбовців складає:

  • 30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;
  • 50 тис. грн для військових, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 70 тис. грн для тих, хто перебуває на передовій місяць;
  • 100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон.

За словами Сазонова, наразі найбільші виплати отримують ті, хто безпосередньо знаходиться на першій лінії оборони. Також є премії за знищену російську техніку, однак він назвав це питання «трохи важким».

Нагадаємо, розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами OBOZ.ua

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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