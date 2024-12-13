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Деякі військові можуть втратити пільги у 2025 році: кого стосується

13.12.2024 19:00
Дарія Шуть
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Частина пільговиків може залишитись без допомоги від держави наступного року за недотримання низки умов, це зокрема стосується і колишніх військових

Деякі військові можуть втратити пільги у 2025 році: кого стосується

Фото: freepik.com

Громадяни, що мають посвідчення учасника бойових дій (УБД), повинні будуть переоформити пільги на житлово-комунальні послуги на початку 2025 року. Однак це стосується не всіх.

Як розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), загалом для всіх УБД пільги наступного року будуть продовжено автоматично. Виключенням стануть зміни в обставинах, що впливають на їхнє надання та розмір.

Нову заяву до фонду протягом місяця повинні будуть надати пільговики, якщо в них змінились:

  • адреса проживання пільговика;
  • склад родини УБД;
  • категорія пільговика;
  • перелік комунальних послуг.

Водночас, для оформлення пільги на придбання твердого палива заяву необхідно подавати щороку. Для отримання вищезазначеної пільги на 2025 рік УБД необхідно звернутися за призначенням протягом наступного року.

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Як є пільги для УБД на комуналку

Права щодо пільг учасників бойових дій на оплату ЖКХ визначені у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, для УБД доступні пільги на квартплату, природний газ, електроенергію, тверде паливо та балонний газ. Наразі діють наступні нормативи:

  • 75% знижку надають на квартплату (у разі площі, що не перевищує 21 кв. м на одну людину та 10,5 кв. м на сім’ю). Якщо норму перевищено, то нададуть знижку лише на відповідну частину.
  • 75% знижку гарантують на природний газ, електроенергію та інші послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб в рамках середніх норм споживання (100% знижку для осіб з інвалідністю).
  • 75% знижку надають на паливо для тих, хто мешкає у будинках, де відсутнє централізоване опалення, у рамках норм.

Подати заявку на отримання пільг можна через Дію, портал е-послуг ПФУ або особисто через фонд, а також надіславши документи поштою.

Нагадаємо, розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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