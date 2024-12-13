Деякі військові можуть втратити пільги у 2025 році: кого стосується

Частина пільговиків може залишитись без допомоги від держави наступного року за недотримання низки умов, це зокрема стосується і колишніх військових

Громадяни, що мають посвідчення учасника бойових дій (УБД), повинні будуть переоформити пільги на житлово-комунальні послуги на початку 2025 року. Однак це стосується не всіх.

Як розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), загалом для всіх УБД пільги наступного року будуть продовжено автоматично. Виключенням стануть зміни в обставинах, що впливають на їхнє надання та розмір.

Нову заяву до фонду протягом місяця повинні будуть надати пільговики, якщо в них змінились:

адреса проживання пільговика;

склад родини УБД;

категорія пільговика;

перелік комунальних послуг.

Водночас, для оформлення пільги на придбання твердого палива заяву необхідно подавати щороку. Для отримання вищезазначеної пільги на 2025 рік УБД необхідно звернутися за призначенням протягом наступного року.

Читайте також: У Дії з’являться нові послуги для військових та їхніх сімей

Як є пільги для УБД на комуналку

Права щодо пільг учасників бойових дій на оплату ЖКХ визначені у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, для УБД доступні пільги на квартплату, природний газ, електроенергію, тверде паливо та балонний газ. Наразі діють наступні нормативи:

75% знижку надають на квартплату (у разі площі, що не перевищує 21 кв. м на одну людину та 10,5 кв. м на сім’ю). Якщо норму перевищено, то нададуть знижку лише на відповідну частину.

75% знижку гарантують на природний газ, електроенергію та інші послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб в рамках середніх норм споживання (100% знижку для осіб з інвалідністю).

75% знижку надають на паливо для тих, хто мешкає у будинках, де відсутнє централізоване опалення, у рамках норм.

Подати заявку на отримання пільг можна через Дію, портал е-послуг ПФУ або особисто через фонд, а також надіславши документи поштою.

Нагадаємо, розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка сума найбільшої пенсії в Україні — відповідь Мінсоцполітики

В Україні планують провести пенсійну реформу

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — дані Кабміну