Серед найбагатших людей світу зʼявиться новий бізнесмен: що відомо

Прибутки Сема Альтмана від OpenAI можуть вже скоро сягнути $10 млрд

Якщо компанія OpenAI зможе закрити раунд інвестицій з прогнозованою вартістю в $150 млрд, то її власник Сем Альтман отримає 7% акцій. Завдяки цьому його статки зростуть більш ніж на $10 млрд, що привело б його до списку найбагатших людей світу.

Водночас багато чого невідомо про плани, які все ще знаходяться на стадії обговорення, включаючи точний розмір і структуру можливої частки Альтмана, а також те, чи це справді втілиться в життя.

Оцінювальна вартість потенційної частки Альтмана в $10 млрд передбачає, що оцінка OpenAI у 150 мільярдів доларів (якщо раунд завершиться) представляє лише загальну вартість її акцій і не включає будь-які борги, які може мати компанія.

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Також припускається, що Альтман отримає капітал у формі акцій, а не опціонів чи варрантів, і без будь-яких обмежень щодо права власності.

Попри високу оцінку, компанія втрачає ключових лідерів. Цього тижня головний технічний директор Міра Мураті оголосила, що залишає компанію заради власних досліджень. У той же день головний науковий директор Боб МакГрю сказав, що «настав час зробити перерву», як і віцепрезидент з досліджень Баррет Зоф.

Вони оголосили про рішення піти з компанії незадовго після звільнення колишнього головного наукового співробітника Іллі Суцкевера та дослідника Джона Шульмана, обох співзасновників компанії. Інший член команди засновників OpenAI, президент Грег Брокман, заявив, що піде у відпустку до кінця року.

Нагадаємо, при доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

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За матеріалами Bloomberg