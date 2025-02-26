Скільки грошей на депозитах українців — інфографіка

Станом на 1 лютого 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 378,3 млрд грн

Про це йдеться в аналітичному матеріалі ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2025 року:

вклади у національній валюті – 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за січень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за січень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 152,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 лютого 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Цікаве по темі: У яких банках вигідніше відкрити депозит

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Читайте популярне: МІБ може втратити ліцензію через санкції проти Порошенка

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні