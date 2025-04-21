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Скільки грошей надійшло в держбюджет від військового збору

21.04.2025 11:40
Микола Деркач
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За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це у 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року

Скільки грошей надійшло в держбюджет від військового збору

Скільки грошей надійшло в держбюджет від військового збору Фото: freepik.com

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, у січні – березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень. Цьогоріч найбільше сплачено:

  • м. Київ – 11,3 млрд грн,
  • Дніпропетровська область – 3,9 млрд грн,
  • Львівська область – 2,5 млрд грн,
  • Харківська область – 2,2 млрд гривень.

«Вдячний всім платникам податків за свідому позицію. Це ресурс, який йде на підтримку наших військових, безпеку та перемогу України», — зазначив Руслан Кравченко.

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Нагадаємо, що нещодавно голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях.

Так, податкові надходження за 2024 рік становили 2,088 трлн грн. Зі сфери медіа та продакшени до списку найвідповідальніших платників увійшли: 1+1; Starlight Media; ТЕТ; Space Production; B&H; Квартал-95.

Серед представників легкої промисловості відзначено: БАЛІСТИКА; НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС; ТАЛАНЛЕГПРОМ; ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ; ЯРОСЛАВ.

У ювелірній галузі було відзначено: Золотий вік (ЮЗ №1); ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР; Львівський ювелірний завод; Sova; Bigsun; Орінго.

До переліку найвідповідальніших представників транспортної й енергетичної інфраструктури увійшли: ОККО; SOCAR; WOG; Amic; Альянс Ойл Україна.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Скільки грошей надійшло в держбюджет від військового збору

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