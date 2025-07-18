Скільки має коштувати долар в Україні за індексом Біг Мака

Українська гривня черговий раз увійшла до списку найбільш недооцінених валют світу за індексом Біг Мака

Про це йдеться у звіті The Economist за липень 2025 року.

У липні 2025 року українська гривня опинилася на восьмому місці з кінця за «сирим» індексом Біг Мака, увійшовши до переліку найбільш недооцінених валют світу.

Вартість Біг Мака в Україні становить 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара. Це означає, що курс гривні недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар. Згідно з паритетом купівельної спроможності, справедливий курс мав би бути 21,96 грн/долар.

Для порівняння: у січні 2025 року гривня була на шостому місці знизу. З того часу курс долара впав на 19 копійок, однак сам бургер подорожчав в Україні на 12 гривень, а у США — на 22 центи.

Серед найбільш недооцінених валют світу в липневому оновленні індексу — валюти Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В’єтнаму, Філіппін і ПАР. Ступінь недооцінки коливається від 50% до 58%.

Переоціненими, навпаки, залишаються швейцарський франк (на 49,6%), уругвайський песо (на 29,6%), а також валюти країн Північної Європи — норвезька, шведська та данська крони (від 16% до 22%). До списку також увійшли євро (на 15,2%) та британський фунт (на 13,5%).

Такий розподіл значною мірою пов’язаний із різким ослабленням долара до глобальних валют у першій половині 2025 року.

Нагадаємо, у 2020 році гривня займала четверте місце з кінця, а у січні того ж року — сьоме. У 2023 році вона знову опинилася на сьомій позиції знизу. Тоді Біг Мак коштував в Україні 105 гривень, у США — 5,58 долара.

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Про Індекс Біг-Мака

Індекс Біг Мака було розроблено журналом The Economist у 1986 році як жартівливий інструмент для оцінки, чи перебувають валюти на «правильному» рівні. Його основою є теорія паритету купівельної спроможності (ПКС) — ідея про те, що у довгостроковій перспективі валютні курси мають прагнути до рівня, який зрівнює ціни на однаковий кошик товарів і послуг (у цьому випадку — бургер) у різних країнах.

Бургерноміка ніколи не мала на меті бути точним індикатором валютних дисбалансів — радше це інструмент, покликаний зробити теорію обмінних курсів зрозумілішою для широкої аудиторії. Попри це, індекс Біг Мака став глобальним еталоном: його використовують у підручниках з економіки, дослідженнях і навіть політичних дебатах. Для більш вимогливих користувачів існує також «гурманська» версія індексу.

Індекс із поправкою на ВВП враховує критику, що ціни в менш розвинених країнах можуть бути нижчими через дешевшу робочу силу. ПКС вказує, куди валютні курси мають прямувати в довгостроковій перспективі (наприклад, у міру зростання економіки Китаю), але не завжди відображає реальну ситуацію «на зараз». Залежність між цінами й рівнем ВВП на душу населення часто дає точніший орієнтир щодо поточної справедливої вартості валюти.

У липні 2022 року редакція The Economist оновила методологію: для США було використано офіційну ціну від McDonald’s, а сам індекс з поправкою на ВВП тепер переглядається відповідно до оновлень історичних серій ВВП від МВФ. Попередні версії індексів залишаються доступними в архіві.

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