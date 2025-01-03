Скільки Україна залучила від продажу ОВДП за 2024 рік

У 2024 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 640 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану майже 1 458 млрд грн в еквіваленті

Про це йдеться у матеріалі НБУ.

За даними Депозитарію Нацбанку, упродовж 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн та €754,9 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 245 437,9 млн грн, $2 476,6 млн та €918,3 млн.

Протягом 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 255 626,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на 35 783,8 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 грудня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 1 051 982,6 млн грн, $8 345,4 млн та €2 468,0 млн, а на погашення за ОВДП спрямовано 674 809,8 млн грн, $8 612,3 млн та €2 168,9 млн.

Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, НБУ надав можливість банкам покривати частину обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП із визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік. Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

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Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У грудні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила в гривні 16,5% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у грудні не розміщувалися.

У Нацбанку нагадали, що активна робота внутрішнього боргового ринку є важливою для забезпечення макрофінансової стійкості. З одного боку, вона є запобіжником емісійного фінансування дефіциту бюджету, а з іншого — важливим інструментом для поліпшення строковості коштів у банківській системі, мінімізації ризиків для валютного ринку та цінової стабільності.

«Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку — майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн — разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету. Висока якість взаємодії фіскальної та монетарної влади підтверджує нашу спроможність гідно долати виклики нового 2025 року», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

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Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 січня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2025 року він становив:

92 375,4 млн грн, або 27,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2024 року 86 861,6 млн грн, або 29,8%);

$1 625,1 млн, або 56,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 грудня 2024 року — $1 483,4 млн, або 51,5%);

€245,8 млн, або 43,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2024 року — €163,6 млн, або 29,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2025 року становив 171,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 85,4 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року — зростання удвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня року становив 7 472,7 млн грн, $30,2 млн та €0,1 млн.

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