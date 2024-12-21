Скільки українці готові витратити на житло під час свят — звіт OLX

Зручність та комфорт лишаються головними факторами при виборі житла для святкувань, однак більшість українців не планують орендувати квартиру чи будинок в цей період

Аналітики сервісу OLX Нерухомість у грудні провели опитування серед українців про їхні настрої та плани щодо подобової оренди житла для відпочинку та святкувань.

З’ясувалось, що більшість респондентів (71%) не збираються орендувати житло на цей період. Лише 6% планують зимовий відпочинок, а 3% – розглядають оренду виключно для святкування Нового року.

Зручність та комфорт лишаються головними факторами при виборі житла, а бюджет на оренду у діапазоні 1000–2000 грн – найпопулярніший.

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Серед тих, хто планує зимовий відпочинок, найпопулярнішим напрямком традиційно стали Карпати (77% респондентів). Увага при виборі зосередилась на таких курортах, як Буковель (50%), Яремче (29%), Верховина (27%), Славське (24%).

57% респондентів планують зимовий відпочинок у період Нового Року, 29% – у період із середини до кінця січня. Найбільш популярна тривалість відпустки 3-7 днів, такий варіант обрали 35% опитаних.

Головні критерії для вибору житла у свята

Серед тих, хто планує орендувати житло для святкування Нового Року, 48% – обрали Карпати, 38% надали перевагу великим містам (Київ, Львів чи Одеса), 5% – обрали передмістя.

Зручності та комфорт – залишаються пріоритетним критерієм при виборі житла (82%). Важливими є також ціна (76%) та розташування (71%). Водночас вимоги до житла, які набрали найменшу кількість голосів респондентів: наявність сховища у будинку та можливість проживання з домашніми тваринами.

Найбільш популярним типом житла у Новорічну ніч є приватні будинки (55%), а ідеальний період для оренди — з 30 грудня до 1 січня (74%).

Нагадаємо, у 2024 році ринок нерухомості в Україні продовжив відновлюватись і адаптуватись до викликів війни. Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, становлячи 75% від довоєнного рівня 2021 року.

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