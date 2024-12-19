Де в Україні найбільше зросли ціни на житло цього року — OLX

У 2024 році ринок нерухомості в Україні продовжив відновлюватись і адаптуватись до викликів війни

Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, становлячи 75% від довоєнного рівня 2021 року. На вторинному ринку кількість оголошень про продаж квартир зросла на 5%, а будинків — на 8%, йдеться у дослідженні OLX Нерухомість.

Вторинний ринок продажу/купівлі житла все ще не досяг довоєнних показників через депопуляцію, зниження платоспроможності та невизначеність щодо майбутнього, яка створює відкладений попит на купівлю.

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Підтримала цей сегмент програма «єОселя», надавши можливість купівлі житла в кредит: 69% опитаних знають про програму, 8% вже скористалися нею, а 36% планують. Загалом 57% шукачів нерухомості цікавляться як первинним, так і вторинним ринком, 33% шукає житло до $30 тис. та 36% від $30-70 тис.

Ціни на квартири та будинки у 2024 році зросли у більшості міст, зокрема в західних і центральних областях України. Водночас вартість знижується в східних регіонах, а також у Дніпрі, Сумах, Запоріжжі та Херсоні. Лідером за зростанням вартості 1-, 2- та 3-кімнатних квартир стало Рівне.

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Ринок оренди у 2024 році загалом відзначився зростанням. Виклики, з якими зіштовхнулись українці — вимушені переїзди, евакуація, потреба в житлі для військових, зміна міста через роботу — стали поштовхом для розвитку сегмента. Попит на довгострокову оренду зріс на 8,4% (порівнюючи із 2023 роком) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік.

Кількість пропозицій довгострокової оренди знизилась на 11%, що призвело до збільшення медіанної вартості оренди по Україні на 20% за рік. Зростання цін спостерігалося для всіх типів квартир у межах від 18% до 24%. Найвища медіанна вартість оренди в Києві та Ужгороді.

Аналітики прогнозують, що 2025 рік стане роком обережного відновлення ринку, що залежатиме від економічної та соціальної стабільності, довіри інвесторів та ситуації на фронті. Головними визначальними чинниками будуть безпека, стабільність енергосектору та платоспроможність населення.

Нагадаємо, цього року запит на купівлю квартири залишається приблизно на рівні 2023 року. А от ринок оренди почувається ліпше: попит зростає, відповідно збільшуються й ціни.

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