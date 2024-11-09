Де в Україні найдешевше орендувати житло — аналітика

Серед основних трендів на ринку житла у жовтні фіксується високий попит відносно кількості оголошень з оренди, при цьому в більшості регіонів ціни на оренду зростають

На ринку оренди минулого місяця кількість пропозицій житла збільшилась у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської.

Значно більше нових пропозицій, порівняно з вереснем, з’явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у Києві. Про це свідчить дослідження аналітиків порталу DIM.RIA.

Що стосується цін, то у жовтні фіксувався спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла.

Читайте також: Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники, у середньому, просять 18 218 грн за однокімнатну квартиру на місяць. Найнижчі ціни у столиці можна знайти у Деснянському районі (в середньому 12 840 грн за однокімнатну квартиру), а найдорожчим районом є Шевченківський (22 679 грн).

А от найдешевше винаймати житло зараз у прифронтових регіонах, зокрема у Херсонській (в середньому 4000 грн за однокімнатну квартиру), Сумській (4333 грн), Харківській (5138 грн) та Миколаївській (5715 грн) областях.

У жовтні користувачі менше шукали житло для оренди. Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях. У межах року інтерес до оренди пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, значна частина українців навіть не розглядає варіант придбання власного житла. Однак ті, хто наважились на такий крок, в більшості не користуються кредитом.

У серпні 2024 року сервіс OLX опитав 811 користувачів категорії OLX Нерухомість щодо купівлі житла. Так, 48,4% респондентів заявили, що поки не планують купувати власну нерухомість. А ще 15,5% планують здійснити покупку наступного року. Ще 11,8% і 14,1% хочуть придбати нерухомість у наступні 2-3 та 3-5 років відповідно.

Також ми писали, що ціни на нерухомість в різних регіонах України продовжують зростати попри відчутне падіння попиту серед громадян. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні офіційно створили Земельний банк: що далі

Уряд вніс зміни до програми єОселя

Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: рейтинг міст