Як змінилась вартість оренди квартир в Україні у 2024 році — ЛУН

Цього року запит на купівлю квартири залишається приблизно на рівні 2023 року. А от ринок оренди почувається ліпше: попит зростає, відповідно збільшуються й ціни

Загалом ринок нерухомості майже адаптувався до викликів воєнного стану, але на нього продовжують тиснути інші фактори: інфляційний, фіскальний та фактор попиту. Про це йдеться у дослідженні ЛУН з підсумками 2024 року.

Зацікавленість українців в придбанні квартири корелює з ситуацією на фронті та станом енергетичної галузі. В період весінньо-літнього масового відключення електроенергії у 2024 році, цікавість до покупки квартири очікувано знижувалася — але після відновлення стабільного енергопостачання доволі швидко повернулась на попередній рівень.

Програма пільгової іпотеки єОселя відчутно підтримує активність ринку нерухомості. З початку її роботи (кінець 2022 року) було видано майже 14,5 тис. іпотечних кредитів на суму 23,3 млрд грн. Наразі, на початок грудня 2024 року, за допомогою єОселі можна придбати майнові права на майбутні квартири у 195 будинках від 89 забудовників.

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Ситуація з орендою житла

Ринок оренди почуває себе впевнено: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується. Попит на оренду квартир в Україні продовжує зростати — у 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року.

Найдорожчі міста для оренди квартир — Київ, Львів та Ужгород. Але якщо в сегменті 1-кімнатних квартир Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди) та Львів (17 тис. грн) випереджають Київ (16,5 тис. грн), то в сегменті 2-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн.

Попри підвищення орендних ставок, попит на орендне житло залишається високим. Про це свідчить зниження терміну експозиції квартири на ринку: якщо на кінець минулого року це було в середньому 10-20 днів залежно від міста, то у 2024-му — вже 7-14 днів.

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Для аналізу економічної доступності оренди житла розраховують співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки.

Наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, а на 2-кімнатну — 30%. А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету є оренда у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Києві.

Найскладніше платити за оренду квартири в Ужгороді: за оренду 1-кімнатної квартири доведеться віддати 84% середньої зарплати по регіону, а 2-кімнатної — всі 100%. При цьому показники за рік ніяк не змінились.

А от у Києві середній відсоток зріст. Оренда 1-кімнатної квартири на місяць обійдеться для мешканців столиці у 66% (+5% за рік) середньої зарплати, а 2-кімнатної — у 92% від зарплати (+9% за рік).

Аналітики ЛУН прогнозують, що зростання орендних ставок, яке відбувалося протягом 2024 року майже у всіх містах України, може спонукати збільшення інвестиційного попиту на квартири. Також цілком ймовірно, що ринком оренди зацікавляться і забудовники.

Нагадаємо, захисники в Україні мають право отримати компенсацію за оренду житла. Претендувати на виплати можуть всі військові, крім мобілізованих. Сума варіюється залежно від місця проживання. Найбільші виплати наразі передбачені у столиці.

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