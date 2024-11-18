Скільки заплатив державі власник Vodafone Україна за купівлю ОГХК

NEQSOL Holding, міжнародна група компаній, що працює в 11 країнах і володіє другим за величиною мобільним оператором в Україні «ВФ Україна» (бренд Vodafone Україна), здійснила оплату за придбання Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК)

Кошти від угоди вже надійшли до державного бюджету. Цю інформацію підтвердили delo.ua у пресслужбі NEQSOL Holding.

Раніше стало відомо, що ТОВ «Цемін Україна», яке входить до складу NEQSOL Holding, стало переможцем аукціону, запропонувавши 3,938 млрд грн за 100% акцій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Виконуюча обов’язки голови Фонду державного майна України Іванна Смачило наголосила, що приватизація ОГХК є більше ніж просто реалізацією державного активу. За її словами, це важливий крок для залучення стратегічного інвестора, здатного гарантувати подальший розвиток підприємства. Вона також підкреслила, що новий власник взяв на себе зобов’язання інвестувати не менше 400 мільйонів гривень у модернізацію виробничих потужностей.

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«Ці інвестиції створюють засади для підвищення ефективності переробки титанової сировини та розширення можливостей виробництва продукції з більшою доданою вартістю», — заявила Смачило.

Регіональний директор NEQSOL Володимир Лавренчук зазначив, що NEQSOL Holding виконує всі необхідні дії, передбачені законодавством, для завершення процедури приватизації.

«Як стратегічний інвестор ми вже почали перемовини з рядом спеціалізованих компаній з США, Австралії, Великобританії та Канади з метою залучення кращого світового досвіду для розбудови нової стратегії ОГХК. Ця стратегія передбачатиме виконання приватизаційних зобов’язань, глибоку модернізацію та розширення на глобальних ринках», — розповів він.

Нагадаємо, що інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку. Державна програма дозволяє українцям отримати 10% відшкодування на товари та послуги вітчизняного виробництва. Тепер клієнти можуть використовувати ці кошти для оплати інтернету та інших операторських сервісів.

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