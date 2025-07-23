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Соціальна допомога в Україні у серпні: скільки та кому виплачують

23.07.2025 14:00
Ольга Деркач

В Україні існує категорія людей, які не змогли накопичити необхідну кількість страхового стажу або взагалі не були офіційно працевлаштовані. У таких випадках замість пенсії вони мають можливість оформити державну соціальну допомогу

Соціальна допомога в Україні у серпні: скільки та кому виплачують

Соціальна допомога в Україні у серпні: скільки та кому виплачують Фото: bank.gov.ua

Хто має право на соціальну допомогу

Цей вид допомоги надається у формі щомісячних грошових виплат. Варто наголосити: щоб отримувати пенсію за віком, необхідно мати певний мінімальний страховий стаж, який залежить від віку виходу на пенсію:

  • у 60 років – потрібно щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • у 63 роки – від 22 до 31 року стажу;
  • у 65 років – від 15 до 21 року.

Якщо ж у людини менше ніж 15 років страхового стажу, вона не має права на пенсію, але може претендувати на соціальну допомогу. Її призначають після досягнення віку 65 років за умови, що особа не отримує жодних інших пенсійних чи соціальних виплат.

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Скільки становить соціальна допомога

Розмір соціальної допомоги визначається індивідуально – він залежить від фінансового становища людини. Зокрема, враховується:

  • середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства за останні шість місяців;
  • прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

На сьогодні прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2 361 гривню. Однак загальна сума виплат не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, який наразі становить 3 028 гривень.

У випадку, якщо особа перебуває в геріатричному пансіонаті (будинку для літніх людей), вона отримує лише 20% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 20% від 2 361 гривні. Решта коштів спрямовується на покриття витрат закладу.

Нагадаємо, що в Україні передбачено надбавки до пенсії для тих, хто має страховий стаж, що перевищує встановлені державою норми. Зокрема, йдеться про ситуації, коли у чоловіків стаж перевищує 35 років, а у жінок — 30 років.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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