«Укренерго» завершило 2024 рік зі збитком у 37,7 млрд грн

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» завершив 2024 рік зі збитками в розмірі 37,7 млрд грн

Відповідні фінансові показники компанії оприлюднені на аналітичній платформі YouControl, повідомляє ExPro.

Чистий дохід від реалізації у 2024 році зріс на 21% у порівнянні з 2023-м, досягнувши 101,1 млрд грн. Водночас компанія зазнала суттєвого зростання фінансових витрат, які сягнули 38 млрд грн, а також інших операційних витрат — до 26,9 млрд грн.

Для порівняння, за підсумками 2023 року «Укренерго» зафіксувала прибуток у 0,4 млрд грн.

«Укренерго» — приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі та перебувають у сфері управління Міністерства енергетики України.

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З 1 січня 2024 року «Укренерго» є повноправним членом європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Компанія сертифікована за моделлю ISO як оператор системи передачі електроенергії України, виконуючи функції оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними мережами від генерації до розподільчих компаній.

Як один із ключових гравців ринку електроенергії, «Укренерго» виконує такі функції:

адміністратор комерційного обліку та розрахунків;

оператор балансуючого ринку електроенергії;

виконавець спеціальних зобов’язань (ПСО) для забезпечення суспільних інтересів у функціонуванні ринку.

Основні завдання компанії:

забезпечення балансу виробництва та споживання електроенергії в реальному часі;

експлуатація та розвиток магістральних і міждержавних електромереж;

синхронізована робота української енергосистеми із системами сусідніх країн;

створення технічних можливостей для експорту та імпорту електроенергії.

Нагадаємо, що уряд сформував наглядову раду «Укренерго». Уряд погодив трьох представників держави на посади членів наглядової ради ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». До цього Кабінет Міністрів також погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

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