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Як змінилася допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025

27.02.2025 14:00
Микола Деркач
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У 2025 році розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні зріс, хоча прожитковий мінімум, на основі якого вона розраховується, залишився без змін відповідно до ухваленого 19 листопада держбюджету-2025

Як змінилася допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025

Як змінилася допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025 Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто має право на допомогу?

Фінансова підтримка надається сім’ям, якщо їхній сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Для визначення цього показника потрібно підсумувати встановлені законом прожиткові мінімуми для всіх членів родини.

Наприклад, для сім’ї з двома дітьми (4 і 8 років) у 2025 році прожитковий мінімум обчислюється так:

  • прожитковий мінімум для двох працездатних осіб — 3 028 грн × 2;
  • для дитини до 6 років — 2 563 грн;
  • для дитини від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Загалом це становить 11 815 грн. Розмір допомоги визначається як різниця між цим показником та фактичним доходом сім’ї.

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Нові показники прожиткового мінімуму

З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України «Про державний бюджет», який передбачає підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для малозабезпечених родин на 5%.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році становить:

  1. Для працездатних осіб – 60% прожиткового мінімуму (було 55%, тобто збільшено з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн).
  2. Для дітей – 145% прожиткового мінімуму (було 140%):
    • для дітей до 6 років – з 3 588,2 грн до 3 716,35 грн;
    • для дітей від 6 до 18 років – з 4 474,4 грн до 4 634,2 грн;
  3. Для осіб, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю – 100% прожиткового мінімуму.

Скільки коштів передбачено в бюджеті?

На фінансування соціальної підтримки малозабезпечених сімей у 2025 році передбачено 19,7 млрд грн. Як зазначають у Мінсоцполітики, цих коштів достатньо, щоб забезпечити соціальний захист найбільш вразливих родин.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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