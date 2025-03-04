Яку пенсію отримуватимуть особи з інвалідністю з березня 2025

З 1 березня 2025 року в Україні традиційно провели перерахунок пенсій, унаслідок чого виплати за віком зросли на 11,5%. Проте ситуація з пенсіями по інвалідності має свої особливості: їхній розмір залежить від групи інвалідності та тривалості захворювання

Яким буде розмір пенсій для осіб з інвалідністю після індексації, пояснив у коментарі для УНІАН незалежний консультант, колишній працівник Пенсійного фонду України Сергій Коробкін.

Які виплати отримуватимуть особи з інвалідністю у березні 2025 року

За словами Сергія Коробкіна, перш ніж призначити пенсію по інвалідності, розраховується її базовий розмір — якби особа вийшла на пенсію за віком за солідарною системою.

Для цього враховують:

середню заробітну плату в Україні за три роки перед виходом на пенсію;

коефіцієнт страхового стажу;

коефіцієнт заробітної плати (усі показники є індивідуальними).

Після цього розмір виплат визначається залежно від групи інвалідності:

I група — 100% розрахованої пенсії за віком;

II група — 90% від цієї суми;

III група — 50%.

Водночас, як пояснює експерт, пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, який у 2025 році залишається незмінним — 2361 гривня.

Чи передбачена надбавка до пенсії по інвалідності

Додатково Сергій Коробкін розповів про надбавку на догляд, яка призначається одиноким пенсіонерам, що досягли 80 років. Її можуть отримати не лише особи з інвалідністю, а й ті, хто потребує постійного стороннього догляду.

Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму.

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Індексація пенсій

З початку березня пенсії буде проіндексовано на 11,5%. Це означає, що зросте коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час розрахунку пенсії за віком, що своєю чергою трохи підвищить основний розмір виплат.

Також на 11,5% збільшаться мінімальні виплати по інвалідності, що призначаються за спеціальними законами, зокрема для військових і ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Перерахунок має охопити всіх пенсіонерів, проте є важливий нюанс. Як зазначає експерт Сергій Коробкін, особи з інвалідністю з дитинства, які не мають трудового стажу через неможливість працювати, отримують не пенсію, а державну соціальну допомогу по інвалідності через органи соцзахисту. Ця виплата становить 2361 гривню і не підлягатиме підвищенню з 1 березня. Таким чином, індексація призведе до зростання пенсій для одних категорій, тоді як соціальні виплати для інших залишаться незмінними, що викликає певну несправедливість.

Однак мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю 1-ї групи зросте — з 2980 до 3323 гривень. Це означає, що навіть якщо після розрахунку пенсії сума виходить меншою через низький стаж чи середню зарплату, держава все одно має забезпечити мінімальний гарантований рівень виплат у 3323 гривні.

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