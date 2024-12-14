За «Зимову єПідтримку» можна купити ліки з доставкою

Уряд розширив програму «Доступні ліки» в межах «Зимової єПідтримки»

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Включаємо до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, — написав Шмигаль. — Поширюємо програму на дітей, додаємо ліки у формі крапель і мазей. Розширюємо мережу аптек, задіяних у програмі».

Крім того, уряд зобов’яже аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

Ліки за програмою можна оплатити коштами «Зимової єПідтримки» та з безплатною доставкою через «Укрпошта. Аптека», пише Укрпошта.

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Для оформлення замовлення:

перевірте дійсність е-рецепта. Якщо його виписано понад 30 днів тому, зверніться до сімейного лікаря для оновлення;

зателефонуйте на гарячу лінію за номером 0 800 300 545;

повідомте оператору номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри);

виберіть препарат із запропонованого переліку.

Доставка безкоштовна. Відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бота в месенджерах. Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів.

Програмою «Доступні ліки» за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму «Ще більш доступні ліки» закладено 6,6 млрд грн.

«Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою», — написав Шмигаль.

Нагадаємо, що EasyPay вимкнув одну із функцій через зловживання із «Зимовою єПідтримкою». Схема функціонувала наступним чином: отримавши тисячу гривень, кошти використовували для поповнення мобільного рахунку. Згодом через сервіс EasyPay ці гроші переводилися з мобільного балансу на картку.

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